11 ноября, 19:55
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Дональд Трамп заявил о возможной потере США $3 триллионов в случае проигрыша дела о тарифах в Верховном суде. По его словам, такое развитие событий "стало бы разрушительным" для будущего страны.

Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут обязаны выплатить 3 триллиона долларов в виде возмещения и потери инвестиций, если Белый дом проиграет дело о тарифах в Верховном суде. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Детали

По словам Трампа, Верховному суду США были предоставлены неверные данные.

Отмена тарифов в случае отрицательного решения, включая сделанные и запланированные инвестиции, а также возврат средств, составит более 3 триллионов долларов

- сказал президент США.

Он добавил, что такое развитие событий "было бы разрушительным" для будущего страны.

В то же время, по мнению издания, такими заявлениями Трамп пытается усилить давление на суд, "чтобы сохранить центральный элемент своей экономической политики", при этом если тарифы будут признаны незаконными, вопрос о возврате тарифных сборов может стать предметом совершенно нового судебного разбирательства.

Контекст

Сейчас Верховный суд США рассматривает вопрос о том, превышал ли президент Дональд Трамп свои полномочия, когда вводил тарифы для огромного количества стран.

Апелляционный суд США 29 августа признал большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, незаконными.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что каждый гражданин США получит 2 тысячи долларов из доходов от новых тарифов.

Трамп: США снизят импортные тарифы для Индии после сокращения закупок российской нефти11.11.25, 00:22 • 13690 просмотров

Вадим Хлюдзинский

