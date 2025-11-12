Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы
Дональд Трамп заявил о возможной потере США $3 триллионов в случае проигрыша дела о тарифах в Верховном суде. По его словам, такое развитие событий "стало бы разрушительным" для будущего страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут обязаны выплатить 3 триллиона долларов в виде возмещения и потери инвестиций, если Белый дом проиграет дело о тарифах в Верховном суде. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.
Детали
По словам Трампа, Верховному суду США были предоставлены неверные данные.
Отмена тарифов в случае отрицательного решения, включая сделанные и запланированные инвестиции, а также возврат средств, составит более 3 триллионов долларов
Он добавил, что такое развитие событий "было бы разрушительным" для будущего страны.
В то же время, по мнению издания, такими заявлениями Трамп пытается усилить давление на суд, "чтобы сохранить центральный элемент своей экономической политики", при этом если тарифы будут признаны незаконными, вопрос о возврате тарифных сборов может стать предметом совершенно нового судебного разбирательства.
Контекст
Сейчас Верховный суд США рассматривает вопрос о том, превышал ли президент Дональд Трамп свои полномочия, когда вводил тарифы для огромного количества стран.
Апелляционный суд США 29 августа признал большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, незаконными.
