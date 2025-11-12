Трамп: США заплатять $3 трлн, якщо Верховний суд "скасує" тарифи
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про можливу втрату США $3 трильйонів у разі програшу справи про тарифи у Верховному суді. За його словами, такий розвиток подій "став би руйнівним" для майбутнього країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що США будуть зобов'язані виплатити 3 трильйони доларів у вигляді відшкодування та втрати інвестицій, якщо Білий дім програє справу про тарифи у Верховному суді. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.
Деталі
За словами Трампа, Верховному суду США було надано невірні дані.
Скасування тарифів у разі негативного рішення, включно зі зробленими і запланованими інвестиціями, а також поверненням коштів, становитиме понад 3 трильйони доларів
Він додав, що такий розвиток подій "був би руйнівним" для майбутнього країни.
Водночас, на думку видання, такими заявами Трамп намагається посилити тиск на суд, "щоб зберегти центральний елемент своєї економічної політики", при цьому якщо тарифи будуть визнані незаконними, питання про повернення тарифних зборів може стати предметом абсолютно нового судового розгляду.
Контекст
Нині Верховний суд США розглядає питання про те, чи перевищував президент Дональд Трамп свої повноваження, коли вводив тарифи для величезної кількості країн.
Апеляційний суд США 29 серпня визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що кожен громадянин США отримає 2 тисячі доларів з доходів від нових тарифів.
