Трамп: США заплатять $3 трлн, якщо Верховний суд "скасує" тарифи

12 листопада, 15:53 • 20859 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51190 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47711 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51032 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48827 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44734 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60662 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82375 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51584 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70352 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46369 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65214 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14165 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24029 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22653 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61891 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62104 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Трамп: США заплатять $3 трлн, якщо Верховний суд "скасує" тарифи

Київ • УНН

 • 25887 перегляди

Дональд Трамп заявив про можливу втрату США $3 трильйонів у разі програшу справи про тарифи у Верховному суді. За його словами, такий розвиток подій "став би руйнівним" для майбутнього країни.

Трамп: США заплатять $3 трлн, якщо Верховний суд "скасує" тарифи

Президент США Дональд Трамп заявив, що США будуть зобов'язані виплатити 3 трильйони доларів у вигляді відшкодування та втрати інвестицій, якщо Білий дім програє справу про тарифи у Верховному суді. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

За словами Трампа, Верховному суду США було надано невірні дані.

Скасування тарифів у разі негативного рішення, включно зі зробленими і запланованими інвестиціями, а також поверненням коштів, становитиме понад 3 трильйони доларів

- сказав президент США.

Він додав, що такий розвиток подій "був би руйнівним" для майбутнього країни.

Водночас, на думку видання, такими заявами Трамп намагається посилити тиск на суд, "щоб зберегти центральний елемент своєї економічної політики", при цьому якщо тарифи будуть визнані незаконними, питання про повернення тарифних зборів може стати предметом абсолютно нового судового розгляду.

Контекст

Нині Верховний суд США розглядає питання про те, чи перевищував президент Дональд Трамп свої повноваження, коли вводив тарифи для величезної кількості країн.

Апеляційний суд США 29 серпня визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що кожен громадянин США отримає 2 тисячі доларів з доходів від нових тарифів.

Трамп: США знизять імпортні тарифи для Індії після скорочення закупівель російської нафти11.11.25, 00:22 • 13754 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Верховний суд США
Білий дім
Дональд Трамп