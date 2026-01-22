$43.180.08
Золото теряет позиции: цены пошли вниз после деэскалации вокруг Гренландии

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Мировые цены на золото обвалились на 1,1% после заявления Трампа об отказе от пошлин против ЕС и достижении "рамочного соглашения" по Гренландии. Снижение геополитической напряженности ослабило интерес инвесторов к защитным активам, что привело к падению цен на золото до 4783,27 доллара за унцию.

Золото теряет позиции: цены пошли вниз после деэскалации вокруг Гренландии

Мировые цены на золото продемонстрировали стремительное падение после заявления президента США Дональда Трампа об отказе от введения пошлин против европейских союзников. Решение было принято на фоне достижения "рамочного соглашения" по будущему Гренландии во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Сразу после снижения геополитической напряженности интерес инвесторов к защитным активам ослаб, что привело к снижению стоимости слитков на 1,1%. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Еще в среду золото установило очередной абсолютный рекорд, превысив отметку в 4888 долларов за унцию. Однако уже утром 22 января на торгах в Сингапуре цена упала до 4783,27 доллара. Аналогичная динамика наблюдается и в других сегментах рынка драгоценных металлов: серебро потеряло более 2% стоимости, снизившись до 91,13 доллара, также подешевели платина и палладий.

Влияние политики на финансовую стабильность

Резкий рост цены на золото на 70% в течение последнего года аналитики связывают с постоянными атаками администрации Трампа на независимость Федеральной резервной системы США.

Переворот геополитического порядка сопровождался возобновлением атак на ФРС, что подорвало доверие к доллару и поддержало драгоценные металлы

– отмечают эксперты Bloomberg.

Однако текущее затишье в "гренландском кризисе" позволило американской валюте и акциям на Уолл-стрит восстановить часть утраченных позиций.

Дополнительным фактором стабилизации рынков стало беспокойство Верховного суда США относительно попыток уволить главу ФРС Лизу Кук. Судьи поставили под сомнение законность такого шага, что несколько успокоило инвесторов, опасавшихся полного разрушения независимости главного финансового регулятора страны. Сейчас рынки ожидают обнародования деталей соглашения по Гренландии, которые должны определить долгосрочную динамику цен на металлы. 

Степан Гафтко

