Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 12359 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 18739 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 29581 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 20926 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33667 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36086 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20960 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21840 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39675 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Золото втрачає позиції: ціни пішли вниз після деескалації навколо Гренландії

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Світові ціни на золото обвалилися на 1,1% після заяви Трампа про відмову від мит проти ЄС та досягнення "рамкової угоди" щодо Гренландії. Зниження геополітичної напруги послабило інтерес інвесторів до захисних активів, що призвело до падіння цін на золото до 4783,27 долара за унцію.

Золото втрачає позиції: ціни пішли вниз після деескалації навколо Гренландії

Світові ціни на золото продемонстрували стрімке падіння після заяви президента США Дональда Трампа про відмову від запровадження мит проти європейських союзників. Рішення було прийняте на фоні досягнення "рамкової угоди" щодо майбутнього Гренландії під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Одразу після зниження геополітичної напруги інтерес інвесторів до захисних активів послабився, що призвело до зниження вартості злитків на 1,1%. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ще в середу золото встановило черговий абсолютний рекорд, перевищивши позначку в 4888 доларів за унцію. Проте вже вранці 22 січня на торгах у Сінгапурі ціна впала до 4783,27 долара. Аналогічна динаміка спостерігається і в інших сегментах ринку дорогоцінних металів: срібло втратило понад 2% вартості, знизившись до 91,13 долара, також подешевшали платина та паладій.

Вплив політики на фінансову стабільність

Різке зростання ціни на золото на 70% протягом останнього року аналітики пов'язують із постійними атаками адміністрації Трампа на незалежність Федеральної резервної системи США.

Переворот геополітичного порядку супроводжувався поновленням атак на ФРС, що підірвало довіру до долара та підтримало дорогоцінні метали

– зазначають експерти Bloomberg.

Проте поточне затишшя у "гренландській кризі" дозволило американській валюті та акціям на Волл-стріт відновити частину втрачених позицій.

Додатковим фактором стабілізації ринків стало занепокоєння Верховного суду США щодо спроб звільнити голову ФРС Лізу Кук. Судді поставили під сумнів законність такого кроку, що дещо заспокоїло інвесторів, які побоювалися повного руйнування незалежності головного фінансового регулятора країни. Наразі ринки очікують на оприлюднення деталей угоди щодо Гренландії, які мають визначити довгострокову динаміку цін на метали. 

Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди20.01.26, 21:26 • 5896 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Федеральна резервна система
Ґренландія
Марк Рютте
Верховний суд США
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки