Золото втрачає позиції: ціни пішли вниз після деескалації навколо Гренландії

Світові ціни на золото продемонстрували стрімке падіння після заяви президента США Дональда Трампа про відмову від запровадження мит проти європейських союзників. Рішення було прийняте на фоні досягнення "рамкової угоди" щодо майбутнього Гренландії під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Одразу після зниження геополітичної напруги інтерес інвесторів до захисних активів послабився, що призвело до зниження вартості злитків на 1,1%. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ще в середу золото встановило черговий абсолютний рекорд, перевищивши позначку в 4888 доларів за унцію. Проте вже вранці 22 січня на торгах у Сінгапурі ціна впала до 4783,27 долара. Аналогічна динаміка спостерігається і в інших сегментах ринку дорогоцінних металів: срібло втратило понад 2% вартості, знизившись до 91,13 долара, також подешевшали платина та паладій.

Вплив політики на фінансову стабільність

Різке зростання ціни на золото на 70% протягом останнього року аналітики пов'язують із постійними атаками адміністрації Трампа на незалежність Федеральної резервної системи США.

Переворот геополітичного порядку супроводжувався поновленням атак на ФРС, що підірвало довіру до долара та підтримало дорогоцінні метали – зазначають експерти Bloomberg.

Проте поточне затишшя у "гренландській кризі" дозволило американській валюті та акціям на Волл-стріт відновити частину втрачених позицій.

Додатковим фактором стабілізації ринків стало занепокоєння Верховного суду США щодо спроб звільнити голову ФРС Лізу Кук. Судді поставили під сумнів законність такого кроку, що дещо заспокоїло інвесторів, які побоювалися повного руйнування незалежності головного фінансового регулятора країни. Наразі ринки очікують на оприлюднення деталей угоди щодо Гренландії, які мають визначити довгострокову динаміку цін на метали.

