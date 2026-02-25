Трамп в своей речи в Конгрессе лишь однажды упомянул Китай - CNN

$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 2544 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 4530 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 6524 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 6050 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 15313 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 24152 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 20388 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19633 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16819 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15913 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
публикации
Эксклюзивы
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 31864 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 42395 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 60016 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 77246 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 79753 просмотра
Трамп в своей речи в Конгрессе лишь однажды упомянул Китай - CNN

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент США Дональд Трамп в своей рекордной речи в Конгрессе лишь однажды упомянул Китай, избегая критики перед поездкой в Пекин. Это связано с ослаблением позиций США в торговых переговорах и желанием Трампа заключить сделку.

Трамп в своей речи в Конгрессе лишь однажды упомянул Китай - CNN

Лишь одно упоминание о Китае было в рекордно длинной речи в Конгрессе президента США Дональда Трампа, который готовится к встрече с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

"Наблюдая за обращением к Конгрессу о положении страны дождливым утром в Пекине, становилось все более очевидным, что президент США Дональд Трамп не хочет раскачивать лодку перед своей поездкой в Китай 31 марта – 2 апреля", - говорится в публикации.

Как пишет издание, это была рекордно длинная речь. "И все же в обращении не было раздела о политике в отношении Китая. Лишь одно упоминание о том, как китайские и российские военные технологии не смогли защитить резиденцию Николаса Мадуро в Каракасе", указывает издание.

"Исчезли любые упоминания о стратегической конкуренции между двумя сверхдержавами мира", - говорится в анализе речи.

Недавние президенты США, отмечает издание, обычно описывают, как Америка должна выиграть конкуренцию идей и технологий в 21-м веке, что является первоочередной целью, чтобы опередить Пекин, и отличительной чертой глобальной торговой войны Трампа.

"Эти знакомые фразы нигде не прозвучали прошлой ночью. Почему? Возможно, это потому, что Трамп сейчас несколько ослаблен в торговом перемирии между США и Китаем, готовясь к поездке в Пекин", - отмечается в публикации.

Верховный суд США, как отмечается, "только что подрезал Трампу крылья" относительно пошлин, и аналитики широко соглашаются, что Пекин теперь имеет гораздо более сильные позиции в предстоящих торговых переговорах с Вашингтоном. Пекин также продолжает иметь почти монополию на редкоземельные полезные ископаемые, а его огромная экспортная сеть остается нетронутой, пишет издание.

"Мы все знаем, что Трамп может использовать воинственную риторику в отношении Пекина. Кто может забыть посты, написанные заглавными буквами в Truth Social, которые повышали пошлины до трехзначных чисел? Также есть прошлая риторика Трампа, звучавшая с президентской трибуны, о том, что Китай "обдирает" США", - отмечает издание.

"Мы слышали, как губернатор Вирджинии Абигейл Спанбергер выступала с опровержением Демократической партии, заявив, что Трамп продолжает "поклоняться Китаю"", - говорится в публикации.

"От Трампа? Никакой критики Пекина. Но понятно, что он хочет сделки и определяющей встречи, когда встретится с китайским лидером Си Цзиньпином чуть более чем через месяц", - подытоживает издание.

Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям25.02.26, 09:34 • 2002 просмотра

Юлия Шрамко

