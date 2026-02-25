Трамп в своей речи в Конгрессе лишь однажды упомянул Китай - CNN

Лишь одно упоминание о Китае было в рекордно длинной речи в Конгрессе президента США Дональда Трампа, который готовится к встрече с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

"Наблюдая за обращением к Конгрессу о положении страны дождливым утром в Пекине, становилось все более очевидным, что президент США Дональд Трамп не хочет раскачивать лодку перед своей поездкой в Китай 31 марта – 2 апреля", - говорится в публикации.

Как пишет издание, это была рекордно длинная речь. "И все же в обращении не было раздела о политике в отношении Китая. Лишь одно упоминание о том, как китайские и российские военные технологии не смогли защитить резиденцию Николаса Мадуро в Каракасе", указывает издание.

"Исчезли любые упоминания о стратегической конкуренции между двумя сверхдержавами мира", - говорится в анализе речи.

Недавние президенты США, отмечает издание, обычно описывают, как Америка должна выиграть конкуренцию идей и технологий в 21-м веке, что является первоочередной целью, чтобы опередить Пекин, и отличительной чертой глобальной торговой войны Трампа.

"Эти знакомые фразы нигде не прозвучали прошлой ночью. Почему? Возможно, это потому, что Трамп сейчас несколько ослаблен в торговом перемирии между США и Китаем, готовясь к поездке в Пекин", - отмечается в публикации.

Верховный суд США, как отмечается, "только что подрезал Трампу крылья" относительно пошлин, и аналитики широко соглашаются, что Пекин теперь имеет гораздо более сильные позиции в предстоящих торговых переговорах с Вашингтоном. Пекин также продолжает иметь почти монополию на редкоземельные полезные ископаемые, а его огромная экспортная сеть остается нетронутой, пишет издание.

"Мы все знаем, что Трамп может использовать воинственную риторику в отношении Пекина. Кто может забыть посты, написанные заглавными буквами в Truth Social, которые повышали пошлины до трехзначных чисел? Также есть прошлая риторика Трампа, звучавшая с президентской трибуны, о том, что Китай "обдирает" США", - отмечает издание.

"Мы слышали, как губернатор Вирджинии Абигейл Спанбергер выступала с опровержением Демократической партии, заявив, что Трамп продолжает "поклоняться Китаю"", - говорится в публикации.

"От Трампа? Никакой критики Пекина. Но понятно, что он хочет сделки и определяющей встречи, когда встретится с китайским лидером Си Цзиньпином чуть более чем через месяц", - подытоживает издание.

