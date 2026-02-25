Трамп у своїй промові в Конгресі лише одного разу згадав Китай - CNN

Лише одна згадка про Китай була у рекордно довгій промові у Конгресі президента США Дональда Трампа, який готується до зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Спостерігаючи за зверненням до Конгресу про становище країни дощового ранку в Пекіні, ставало дедалі очевиднішим, що президент США Дональд Трамп не хоче розгойдувати човен перед своєю поїздкою до Китаю 31 березня – 2 квітня", - ідеться у публікації.

Як пише видання, це була рекордно довга промова. "І все ж у зверненні не було розділу про політику щодо Китаю. Лише одна згадка про те, як китайські та російські військові технології не змогли захистити резиденцію Ніколаса Мадуро в Каракасі", вказує видання.

"Зникли будь-які згадки про стратегічну конкуренцію між двома наддержавами світу", - ідеться в аналізі промови.

Нещодавні президенти США, зауважує видання, зазвичай описують, як Америка повинна виграти конкуренцію ідей та технологій у 21-му столітті, що є першочерговою метою, щоб випередити Пекін, та відмінною рисою глобальної торговельної війни Трампа.

"Ці знайомі фрази ніде не прозвучали минулої ночі. Чому? Можливо, це тому, що Трамп зараз дещо ослаблений у торговельному перемир'ї між США та Китаєм, готуючись до поїздки до Пекіна", - зазначається у публікації.

Верховний суд США, як зауважується, "щойно підрізав Трампу крила" щодо мит, і аналітики широко погоджуються, що Пекін тепер має набагато сильніші позиції в майбутніх торговельних переговорах з Вашингтоном. Пекін також продовжує мати майже монополію на рідкісноземельні корисні копалини, а його величезна експортна мережа залишається недоторканою, пише видання.

"Ми всі знаємо, що Трамп може використовувати войовничу мову щодо Пекіна. Хто може забути пости, написані великими літерами у Truth Social, які підвищували мита до тризначних чисел? Також є минула риторика Трампа, що лунала з президентської трибуни, про те, що Китай "обдирає" США", - зазначає видання.

"Ми чули, як губернатор Вірджинії Ебігейл Спанбергер, виступаючи від імені Демократичної партії, заявила, що Трамп продовжує "схилятися перед Китаєм"", - ідеться у публікації.

"Від Трампа? Жодної критики Пекіна. Але зрозуміло, що він хоче угоди та визначальної зустрічі, коли зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном трохи більше ніж через місяць", - підсумовує видання.

Трамп заявив, що Іран відновив прагнення до "зловісних" ядерних цілей