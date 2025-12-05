Верховный суд США пересмотрит отмену Трампом гражданства по праву рождения

Верховный суд США заявил, что пересмотрит запланированную президентом Дональдом Трампом отмену автоматического права гражданства по рождению, что станет первым прямым столкновением на уровне высшей инстанции относительно исполнительного указа, который суды низших инстанций ранее признали неконституционным. Об этом пишет Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Судьи рассмотрят апелляцию администрации по делу, оспаривающему исполнительный указ Трампа. Суды низших инстанций единогласно заявляли, что этот указ противоречит 14-й поправке к Конституции, федеральному иммиграционному законодательству и прецедентам Верховного суда.

Решение о рассмотрении дела означает, что суд, вероятно, выслушает аргументы в начале следующего года и вынесет решение до июля.

Суть плана Трампа заключается в отказе от понимания 14-й поправки, которая предоставляет гражданство практически каждому, кто родился на территории США. Трамп стремится ограничить это право только младенцами, у которых по крайней мере один из родителей является гражданином США или владельцем грин-карты.

Это положение было принято для предоставления гражданства только что освобожденным рабам и их детям, а не детям иностранцев, временно посещающих Соединенные Штаты, или нелегальных иностранцев – подчеркнул Генеральный солиситор США Д. Джон Зауэр.

Однако оппоненты подчеркивают, что исполнительный указ Трампа "категорически противоречит конституционному тексту, прецедентам этого Суда, постановлениям Конгресса, давней практике исполнительной ветви власти, научному консенсусу и более чем столетней повседневной практике страны".

