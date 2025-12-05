Верховный суд США пересмотрит отмену Трампом гражданства по праву рождения

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 3372 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 10251 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 13762 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 30792 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 25776 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 30035 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 41907 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48544 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41265 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 73154 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейские лидеры предостерегают Зеленского быть осторожным в скоростном стремлении США к миру - WSJ5 декабря, 09:44 • 6154 просмотра
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg5 декабря, 10:02 • 11007 просмотра
Был звездой "Mortal Combat" и имел российский паспорт: в возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава5 декабря, 10:04 • 8252 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 25824 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 13840 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 5772 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 25998 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 30798 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 39923 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 73156 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Елена Зеленская
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 13969 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 24230 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 27075 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 40941 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 40752 просмотра
Актуальное
Техника
Серия Airbus A320
Дипломатка
Су-57
FIFA (серия видеоигр)

Верховный суд США пересмотрит отмену Трампом гражданства по праву рождения

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Американский Верховный суд рассмотрит запланированную президентом Дональдом Трампом отмену автоматического права гражданства по рождению. Суды низших инстанций ранее признали этот исполнительный указ неконституционным.

Верховный суд США пересмотрит отмену Трампом гражданства по праву рождения

Верховный суд США заявил, что пересмотрит запланированную президентом Дональдом Трампом отмену автоматического права гражданства по рождению, что станет первым прямым столкновением на уровне высшей инстанции относительно исполнительного указа, который суды низших инстанций ранее признали неконституционным. Об этом пишет Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Судьи рассмотрят апелляцию администрации по делу, оспаривающему исполнительный указ Трампа. Суды низших инстанций единогласно заявляли, что этот указ противоречит 14-й поправке к Конституции, федеральному иммиграционному законодательству и прецедентам Верховного суда.

Администрация Трампа объявила о паузе с решениями по убежищу в США после стрельбы29.11.25, 11:46 • 4466 просмотров

Решение о рассмотрении дела означает, что суд, вероятно, выслушает аргументы в начале следующего года и вынесет решение до июля.

Суть плана Трампа заключается в отказе от понимания 14-й поправки, которая предоставляет гражданство практически каждому, кто родился на территории США. Трамп стремится ограничить это право только младенцами, у которых по крайней мере один из родителей является гражданином США или владельцем грин-карты.

Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне02.12.25, 23:01 • 12261 просмотр

Это положение было принято для предоставления гражданства только что освобожденным рабам и их детям, а не детям иностранцев, временно посещающих Соединенные Штаты, или нелегальных иностранцев 

– подчеркнул Генеральный солиситор США Д. Джон Зауэр.

Однако оппоненты подчеркивают, что исполнительный указ Трампа "категорически противоречит конституционному тексту, прецедентам этого Суда, постановлениям Конгресса, давней практике исполнительной ветви власти, научному консенсусу и более чем столетней повседневной практике страны".

Администрация Трампа планирует пересмотр статуса всех беженцев в США, принятых во времена Байдена - СМИ26.11.25, 08:50 • 4359 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Верховный суд Соединенных Штатов
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты