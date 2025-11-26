Администрация Трампа планирует пересмотр статуса всех беженцев в США, принятых во времена Байдена - СМИ

$42.370.10
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 932 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:07 • 2284 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 18225 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 35307 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 28449 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 27229 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23472 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 15971 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15459 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 35582 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктураPhotoVideo25 ноября, 21:43 • 9200 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 16126 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 14898 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT02:31 • 10988 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 9248 просмотра
публикации
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 954 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 35588 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 44888 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 95201 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 124863 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 18516 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 53364 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 71732 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 72495 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 79464 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер

Администрация Трампа планирует пересмотр статуса всех беженцев в США, принятых во времена Байдена - СМИ

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Администрация Дональда Трампа распорядилась проверить всех беженцев, допущенных в США при администрации Джо Байдена. Это решение потенциально затронет более 200 000 беженцев, начавших процесс легальной иммиграции за последние четыре года.

Администрация Трампа планирует пересмотр статуса всех беженцев в США, принятых во времена Байдена - СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа распорядилась провести проверку всех беженцев, допущенных в США при администрации экс-президента Джо Байдена, со ссылкой на соответствующий меморандум сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"Это решение потенциально затронет более 200 000 беженцев, которые начали процесс легальной иммиграции в США за последние четыре года", - пишет издание.

Чтобы получить статус беженца, заявителям необходимо пройти сложную процедуру проверки, которая часто занимает годы и начинается за один-два года до прибытия в США.

В меморандуме содержится призыв к "комплексному рассмотрению и повторному собеседованию со всеми беженцами, принятыми с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года", включая владельцев грин-карт. В нем упоминается вывод Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) о том, что администрация Байдена "потенциально отдавала приоритет целесообразности, количеству и приему, а не качеству собеседований, тщательному отбору и проверке".

Согласно меморандуму от 21 ноября, заявители, которые не соответствуют определению беженца во время повторного рассмотрения, не будут иметь права оспорить решение. Супруги, дети и другие члены семьи также потеряют свой иммиграционный статус, если заявителю будет отказано задним числом.

Шон Вандайвер, основатель #AfghanEvac, коалиции американских ветеранов и правозащитных организаций, назвал это решение "беспрецедентным и жестоким".

Организация World Relief заявила, что они "глубоко опечалены" этим решением, которое, по их словам, неизбежно вызовет тревогу у многих людей, опасающихся возвращения на родину.

Дополнение

В свой первый день на посту президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всей программы приема беженцев в США (U.S. Refugee Admissions Program) до тех пор, пока прием беженцев "не будет соответствовать интересам Соединенных Штатов". В указе также подчеркивается необходимость "обеспечения общественной и национальной безопасности" и "приема только тех беженцев, которые могут полностью и надлежащим образом ассимилироваться в Соединенных Штатах".

Количество беженцев в США в 2026 финансовом году с тех пор сократилось до исторического минимума в 7500 человек при второй администрации Трампа. При этом большая часть мест была выделена африканерам из Южной Африки, белому этническому меньшинству, которое контролировало ЮАР в период апартеида, а также другим жертвам незаконной или несправедливой дискриминации на их родине, пишет издание. Прием африканеров был основан на утверждениях (которые впоследствии опровергли) о массовом убийстве белых южноафриканских фермеров, отмечает издание.

В соответствии с законодательством США, статус беженца предоставляется наиболее уязвимым группам населения, спасающимся от преследований по таким причинам, как раса, вероисповедание, политические убеждения, национальное происхождение и/или принадлежность к определенной социальной группе.

До 200 тысяч украинцев в США оказались в юридической неопределенности из-за "иммиграционных репрессий" Трампа - Reuters24.11.25, 09:00 • 3886 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Выборы в США
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты