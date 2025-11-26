Администрация Трампа планирует пересмотр статуса всех беженцев в США, принятых во времена Байдена - СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа распорядилась провести проверку всех беженцев, допущенных в США при администрации экс-президента Джо Байдена, со ссылкой на соответствующий меморандум сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"Это решение потенциально затронет более 200 000 беженцев, которые начали процесс легальной иммиграции в США за последние четыре года", - пишет издание.

Чтобы получить статус беженца, заявителям необходимо пройти сложную процедуру проверки, которая часто занимает годы и начинается за один-два года до прибытия в США.

В меморандуме содержится призыв к "комплексному рассмотрению и повторному собеседованию со всеми беженцами, принятыми с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года", включая владельцев грин-карт. В нем упоминается вывод Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) о том, что администрация Байдена "потенциально отдавала приоритет целесообразности, количеству и приему, а не качеству собеседований, тщательному отбору и проверке".

Согласно меморандуму от 21 ноября, заявители, которые не соответствуют определению беженца во время повторного рассмотрения, не будут иметь права оспорить решение. Супруги, дети и другие члены семьи также потеряют свой иммиграционный статус, если заявителю будет отказано задним числом.

Шон Вандайвер, основатель #AfghanEvac, коалиции американских ветеранов и правозащитных организаций, назвал это решение "беспрецедентным и жестоким".

Организация World Relief заявила, что они "глубоко опечалены" этим решением, которое, по их словам, неизбежно вызовет тревогу у многих людей, опасающихся возвращения на родину.

Дополнение

В свой первый день на посту президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всей программы приема беженцев в США (U.S. Refugee Admissions Program) до тех пор, пока прием беженцев "не будет соответствовать интересам Соединенных Штатов". В указе также подчеркивается необходимость "обеспечения общественной и национальной безопасности" и "приема только тех беженцев, которые могут полностью и надлежащим образом ассимилироваться в Соединенных Штатах".

Количество беженцев в США в 2026 финансовом году с тех пор сократилось до исторического минимума в 7500 человек при второй администрации Трампа. При этом большая часть мест была выделена африканерам из Южной Африки, белому этническому меньшинству, которое контролировало ЮАР в период апартеида, а также другим жертвам незаконной или несправедливой дискриминации на их родине, пишет издание. Прием африканеров был основан на утверждениях (которые впоследствии опровергли) о массовом убийстве белых южноафриканских фермеров, отмечает издание.

В соответствии с законодательством США, статус беженца предоставляется наиболее уязвимым группам населения, спасающимся от преследований по таким причинам, как раса, вероисповедание, политические убеждения, национальное происхождение и/или принадлежность к определенной социальной группе.

