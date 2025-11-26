Администрация Трампа планирует пересмотр статуса всех беженцев в США, принятых во времена Байдена - СМИ
Администрация Дональда Трампа распорядилась проверить всех беженцев, допущенных в США при администрации Джо Байдена. Это решение потенциально затронет более 200 000 беженцев, начавших процесс легальной иммиграции за последние четыре года.
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа распорядилась провести проверку всех беженцев, допущенных в США при администрации экс-президента Джо Байдена, со ссылкой на соответствующий меморандум сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
"Это решение потенциально затронет более 200 000 беженцев, которые начали процесс легальной иммиграции в США за последние четыре года", - пишет издание.
Чтобы получить статус беженца, заявителям необходимо пройти сложную процедуру проверки, которая часто занимает годы и начинается за один-два года до прибытия в США.
В меморандуме содержится призыв к "комплексному рассмотрению и повторному собеседованию со всеми беженцами, принятыми с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года", включая владельцев грин-карт. В нем упоминается вывод Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) о том, что администрация Байдена "потенциально отдавала приоритет целесообразности, количеству и приему, а не качеству собеседований, тщательному отбору и проверке".
Согласно меморандуму от 21 ноября, заявители, которые не соответствуют определению беженца во время повторного рассмотрения, не будут иметь права оспорить решение. Супруги, дети и другие члены семьи также потеряют свой иммиграционный статус, если заявителю будет отказано задним числом.
Шон Вандайвер, основатель #AfghanEvac, коалиции американских ветеранов и правозащитных организаций, назвал это решение "беспрецедентным и жестоким".
Организация World Relief заявила, что они "глубоко опечалены" этим решением, которое, по их словам, неизбежно вызовет тревогу у многих людей, опасающихся возвращения на родину.
Дополнение
В свой первый день на посту президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всей программы приема беженцев в США (U.S. Refugee Admissions Program) до тех пор, пока прием беженцев "не будет соответствовать интересам Соединенных Штатов". В указе также подчеркивается необходимость "обеспечения общественной и национальной безопасности" и "приема только тех беженцев, которые могут полностью и надлежащим образом ассимилироваться в Соединенных Штатах".
Количество беженцев в США в 2026 финансовом году с тех пор сократилось до исторического минимума в 7500 человек при второй администрации Трампа. При этом большая часть мест была выделена африканерам из Южной Африки, белому этническому меньшинству, которое контролировало ЮАР в период апартеида, а также другим жертвам незаконной или несправедливой дискриминации на их родине, пишет издание. Прием африканеров был основан на утверждениях (которые впоследствии опровергли) о массовом убийстве белых южноафриканских фермеров, отмечает издание.
В соответствии с законодательством США, статус беженца предоставляется наиболее уязвимым группам населения, спасающимся от преследований по таким причинам, как раса, вероисповедание, политические убеждения, национальное происхождение и/или принадлежность к определенной социальной группе.
