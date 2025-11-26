Адміністрація Трампа планує перегляд статусу усіх біженців у США, прийнятих за часів Байдена - ЗМІ

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 430 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:07 • 1842 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 18019 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 35095 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 28275 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 27160 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23423 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 15966 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15457 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 35403 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
94%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворожа атака на Запоріжжя: семеро поранених, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуруPhotoVideo25 листопада, 21:43 • 9200 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівокPhotoVideo25 листопада, 22:51 • 16126 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 14898 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT02:31 • 10988 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД03:33 • 9248 перегляди
Публікації
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 478 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 35428 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 44733 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 95046 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 124708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 18455 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 53311 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 71687 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 72456 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 79427 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)

Адміністрація Трампа планує перегляд статусу усіх біженців у США, прийнятих за часів Байдена - ЗМІ

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа розпорядилася перевірити всіх біженців, допущених до США за адміністрації Джо Байдена. Це рішення потенційно торкнеться понад 200 000 біженців, які розпочали процес легальної імміграції за останні чотири роки.

Адміністрація Трампа планує перегляд статусу усіх біженців у США, прийнятих за часів Байдена - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розпорядилася провести перевірку всіх біженців, допущених у США при адміністрації експрезидента Джо Байдена, з посиланням на відповідний меморандум повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Це рішення потенційно торкнеться понад 200 000 біженців, які розпочали процес легальної імміграції до США за останні чотири роки", - пише видання.

Щоб отримати статус біженця, заявникам необхідно пройти складну процедуру перевірки, яка часто займає роки і починається за один-два роки до прибуття до США.

У меморандумі міститься заклик до "комплексного розгляду та повторної співбесіди з усіма біженцями, прийнятими з 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року", включаючи власників грін-карт. У ньому згадується висновок Служби громадянства та імміграції США (USCIS) про те, що адміністрація Байдена "потенційно віддавала пріоритет доцільності, кількості та прийому, а не якості співбесід, ретельного відбору та перевірки".

Згідно з меморандумом від 21 листопада, заявники, які не відповідають визначенню біженця під час повторного розгляду, не матимуть права оскаржити рішення. Подружжя, діти та інші члени сім'ї також втратить свій імміграційний статус, якщо заявникові буде відмовлено заднім числом.

Шон Вандайвер, засновник #AfghanEvac, коаліції американських ветеранів та правозахисних організацій, назвав це рішення "безпрецедентним та жорстоким".

Організація World Relief заявила, що вони "глибоко засмучені" цим рішенням, яке, за їхніми словами, неминуче викликатиме тривогу у багатьох людей, які побоюються повернення на батьківщину.

Доповнення

У свій перший день на посаді президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всієї програми прийому біженців у США (U.S. Refugee Admissions Program) доти, доки прийом біженців "не відповідатиме інтересам Сполучених Штатів". В указі також наголошується на необхідності "забезпечення суспільної та національної безпеки" та "прийому лише тих біженців, які можуть повністю і належним чином асимілюватися в Сполучених Штатах".

Кількість біженців у США у 2026 фінансовому році з того часу скоротилася до історичного мінімуму у 7500 осіб за другої адміністрації Трампа. При цьому більша частина місць була виділена африканерам з Південної Африки, білій етнічній меншості, яка контролювала ПАР у період апартеїду, а також іншим жертвам незаконної або несправедливої ​​дискримінації на їх батьківщині, пише видання. Прийом африканерів був заснований на твердженнях (які згодом спростували) про масове вбивство білих південноафриканських фермерів, зазначає видання.

Відповідно до законодавства США, статус біженця надається найбільш уразливим групам населення, які рятуються від переслідувань з таких причин, як раса, віросповідання, політичні переконання, національне походження та/або приналежність до певної соціальної групи.

До 200 тисяч українців у США опинилися в юридичній невизначеності через "імміграційні репресії" Трампа - Reuters24.11.25, 09:00 • 3886 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
Вибори в США
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки