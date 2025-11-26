Адміністрація Трампа планує перегляд статусу усіх біженців у США, прийнятих за часів Байдена - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розпорядилася провести перевірку всіх біженців, допущених у США при адміністрації експрезидента Джо Байдена, з посиланням на відповідний меморандум повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Це рішення потенційно торкнеться понад 200 000 біженців, які розпочали процес легальної імміграції до США за останні чотири роки", - пише видання.

Щоб отримати статус біженця, заявникам необхідно пройти складну процедуру перевірки, яка часто займає роки і починається за один-два роки до прибуття до США.

У меморандумі міститься заклик до "комплексного розгляду та повторної співбесіди з усіма біженцями, прийнятими з 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року", включаючи власників грін-карт. У ньому згадується висновок Служби громадянства та імміграції США (USCIS) про те, що адміністрація Байдена "потенційно віддавала пріоритет доцільності, кількості та прийому, а не якості співбесід, ретельного відбору та перевірки".

Згідно з меморандумом від 21 листопада, заявники, які не відповідають визначенню біженця під час повторного розгляду, не матимуть права оскаржити рішення. Подружжя, діти та інші члени сім'ї також втратить свій імміграційний статус, якщо заявникові буде відмовлено заднім числом.

Шон Вандайвер, засновник #AfghanEvac, коаліції американських ветеранів та правозахисних організацій, назвав це рішення "безпрецедентним та жорстоким".

Організація World Relief заявила, що вони "глибоко засмучені" цим рішенням, яке, за їхніми словами, неминуче викликатиме тривогу у багатьох людей, які побоюються повернення на батьківщину.

Доповнення

У свій перший день на посаді президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всієї програми прийому біженців у США (U.S. Refugee Admissions Program) доти, доки прийом біженців "не відповідатиме інтересам Сполучених Штатів". В указі також наголошується на необхідності "забезпечення суспільної та національної безпеки" та "прийому лише тих біженців, які можуть повністю і належним чином асимілюватися в Сполучених Штатах".

Кількість біженців у США у 2026 фінансовому році з того часу скоротилася до історичного мінімуму у 7500 осіб за другої адміністрації Трампа. При цьому більша частина місць була виділена африканерам з Південної Африки, білій етнічній меншості, яка контролювала ПАР у період апартеїду, а також іншим жертвам незаконної або несправедливої ​​дискримінації на їх батьківщині, пише видання. Прийом африканерів був заснований на твердженнях (які згодом спростували) про масове вбивство білих південноафриканських фермерів, зазначає видання.

Відповідно до законодавства США, статус біженця надається найбільш уразливим групам населення, які рятуються від переслідувань з таких причин, як раса, віросповідання, політичні переконання, національне походження та/або приналежність до певної соціальної групи.

