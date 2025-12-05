Верховний суд США перегляне скасування Трампом громадянства за правом народження

$42.180.02
49.230.00
uken
18:15 • 3110 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
15:45 • 10026 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 13573 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 30493 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 25626 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 29978 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 41866 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 48517 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 41242 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 73036 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейські лідери застерігають Зеленського бути обережним у швидкісному прагненні США до миру - WSJ5 грудня, 09:44 • 5892 перегляди
США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо кредиту з використанням активів рф для України - Bloomberg5 грудня, 10:02 • 10865 перегляди
Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава5 грудня, 10:04 • 7970 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 25565 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 13647 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 5478 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 25702 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 30476 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 39787 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 73033 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олена Зеленська
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 13749 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 24152 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 27006 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 40885 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 40702 перегляди
Актуальне
Техніка
Airbus A320 серії
Дипломатка
Су-57
FIFA (серія відеоігор)

Верховний суд США перегляне скасування Трампом громадянства за правом народження

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Американський Верховний суд розгляне заплановане президентом Дональдом Трампом скасування автоматичного права громадянства за народженням. Суди нижчих інстанцій раніше визнали цей виконавчий указ неконституційним.

Верховний суд США перегляне скасування Трампом громадянства за правом народження

Верховний суд США заявив, що перегляне заплановане президентом Дональдом Трампом скасування автоматичного права громадянства за народженням, що стане першим прямим зіткненням на рівні найвищої інстанції щодо виконавчого указу, який суди нижчих інстанцій раніше визнали неконституційним. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Судді розглянуть апеляцію адміністрації у справі, яка оскаржує виконавчий указ Трампа. Суди нижчих інстанцій одноголосно заявляли, що цей указ суперечить 14-й поправці до Конституції, федеральному імміграційному законодавству та прецедентам Верховного суду.

Адміністрація Трампа оголосила про паузу з рішеннями щодо притулку в США після стрілянини29.11.25, 11:46 • 4466 переглядiв

Рішення про розгляд справи означає, що суд, ймовірно, вислухає аргументи на початку наступного року та винесе рішення до липня.

Суть плану Трампа полягає у відмові від розуміння 14-ї поправки, яка надає громадянство практично кожному, хто народився на території США. Трамп прагне обмежити це право лише немовлятами, у яких принаймні один із батьків є громадянином США або власником грін-карти.

Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні02.12.25, 23:01 • 12261 перегляд

Це положення було прийнято для надання громадянства щойно звільненим рабам та їхнім дітям, а не дітям іноземців, які тимчасово відвідують Сполучені Штати, або нелегальних іноземців 

– наголосив Генеральний соліситор США Д. Джон Зауер.

Проте опоненти наголошують, що виконавчий указ Трампа "категорично суперечить конституційному тексту, прецедентам цього Суду, постановам Конгресу, давній практиці виконавчої гілки влади, науковому консенсусу та понад столітній повсякденній практиці країни".

Адміністрація Трампа планує перегляд статусу усіх біженців у США, прийнятих за часів Байдена - ЗМІ26.11.25, 08:50 • 4359 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Верховний суд США
Bloomberg
Сполучені Штати Америки