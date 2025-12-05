Верховний суд США перегляне скасування Трампом громадянства за правом народження

Верховний суд США заявив, що перегляне заплановане президентом Дональдом Трампом скасування автоматичного права громадянства за народженням, що стане першим прямим зіткненням на рівні найвищої інстанції щодо виконавчого указу, який суди нижчих інстанцій раніше визнали неконституційним. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Судді розглянуть апеляцію адміністрації у справі, яка оскаржує виконавчий указ Трампа. Суди нижчих інстанцій одноголосно заявляли, що цей указ суперечить 14-й поправці до Конституції, федеральному імміграційному законодавству та прецедентам Верховного суду.

Рішення про розгляд справи означає, що суд, ймовірно, вислухає аргументи на початку наступного року та винесе рішення до липня.

Суть плану Трампа полягає у відмові від розуміння 14-ї поправки, яка надає громадянство практично кожному, хто народився на території США. Трамп прагне обмежити це право лише немовлятами, у яких принаймні один із батьків є громадянином США або власником грін-карти.

Це положення було прийнято для надання громадянства щойно звільненим рабам та їхнім дітям, а не дітям іноземців, які тимчасово відвідують Сполучені Штати, або нелегальних іноземців – наголосив Генеральний соліситор США Д. Джон Зауер.

Проте опоненти наголошують, що виконавчий указ Трампа "категорично суперечить конституційному тексту, прецедентам цього Суду, постановам Конгресу, давній практиці виконавчої гілки влади, науковому консенсусу та понад столітній повсякденній практиці країни".

