Администрация Трампа готовит торговое соглашение с Тайванем: снижение тарифов в обмен на заводы

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 4304 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 8592 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 10469 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 12614 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 22140 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 16271 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 18184 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 37976 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36806 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29288 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил убежище в Венгрии: в чем его обвиняют дома12 января, 11:02
Киев переходит на экстренные отключения света12 января, 11:46
Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии12 января, 11:59
Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ12 января, 13:10
Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машинVideo12 января, 13:53
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:17
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 22141 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Гренландия
Дания
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Администрация Трампа готовит торговое соглашение с Тайванем: снижение тарифов в обмен на заводы

Киев • УНН

 16 просмотра

Администрация Трампа завершает переговоры с Тайванем о снижении тарифов на 5% в обмен на расширение производства полупроводников. TSMC обязуется построить пять новых заводов в Аризоне.

Администрация Трампа готовит торговое соглашение с Тайванем: снижение тарифов в обмен на заводы
Фото: AP

Администрация президента США Дональда Трампа находится на завершающей стадии переговоров по масштабному тарифному соглашению с Тайванем. Согласно данным источников, знакомых с ходом обсуждений, Вашингтон планирует снизить ввозную пошлину на тайваньские товары с 20% до 15% в обмен на существенное расширение производства полупроводников на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ключевым условием соглашения является обязательство компании "Taiwan Semiconductor Manufacturing Co." (TSMC) построить пять новых заводов по производству микросхем в штате Аризона. Это позволит фактически удвоить производственное присутствие тайваньского гиганта в США.

Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы06.01.26, 03:29

Новые планы дополнят уже существующую программу инвестиций TSMC на сумму 165 миллиардов долларов, которая предусматривает запуск шести заводов и двух предприятий по упаковке чипов. Ожидается, что официально о новых договоренностях могут объявить уже до конца января.

Геополитические и юридические факторы

Для Тайбэя это соглашение будет означать получение тарифной ставки на уровне с Японией и Южной Кореей. Для Дональда Трампа это станет очередной победой в рамках политики привлечения иностранных инвестиций и укрепления технологического суверенитета США, особенно в области искусственного интеллекта.

Президент Тайваня пообещал защищать суверенитет острова после военных учений Китая01.01.26, 18:56

Однако устойчивость соглашения зависит от решения Верховного суда США относительно законности глобальных тарифов Трампа, которое ожидается в эту среду. Отмена тарифного режима может лишить Белый дом основного рычага влияния в переговорах. Кроме того, остаются вопросы относительно сроков реализации такого масштабного расширения производственных мощностей TSMC в Аризоне. 

США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня02.01.26, 04:00

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Техника
Аризона
Верховный суд Соединенных Штатов
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Тайвань
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты