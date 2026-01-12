Администрация Трампа готовит торговое соглашение с Тайванем: снижение тарифов в обмен на заводы
Киев • УНН
Администрация Трампа завершает переговоры с Тайванем о снижении тарифов на 5% в обмен на расширение производства полупроводников. TSMC обязуется построить пять новых заводов в Аризоне.
Администрация президента США Дональда Трампа находится на завершающей стадии переговоров по масштабному тарифному соглашению с Тайванем. Согласно данным источников, знакомых с ходом обсуждений, Вашингтон планирует снизить ввозную пошлину на тайваньские товары с 20% до 15% в обмен на существенное расширение производства полупроводников на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Ключевым условием соглашения является обязательство компании "Taiwan Semiconductor Manufacturing Co." (TSMC) построить пять новых заводов по производству микросхем в штате Аризона. Это позволит фактически удвоить производственное присутствие тайваньского гиганта в США.
Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы06.01.26, 03:29 • 4038 просмотров
Новые планы дополнят уже существующую программу инвестиций TSMC на сумму 165 миллиардов долларов, которая предусматривает запуск шести заводов и двух предприятий по упаковке чипов. Ожидается, что официально о новых договоренностях могут объявить уже до конца января.
Геополитические и юридические факторы
Для Тайбэя это соглашение будет означать получение тарифной ставки на уровне с Японией и Южной Кореей. Для Дональда Трампа это станет очередной победой в рамках политики привлечения иностранных инвестиций и укрепления технологического суверенитета США, особенно в области искусственного интеллекта.
Президент Тайваня пообещал защищать суверенитет острова после военных учений Китая01.01.26, 18:56 • 4597 просмотров
Однако устойчивость соглашения зависит от решения Верховного суда США относительно законности глобальных тарифов Трампа, которое ожидается в эту среду. Отмена тарифного режима может лишить Белый дом основного рычага влияния в переговорах. Кроме того, остаются вопросы относительно сроков реализации такого масштабного расширения производственных мощностей TSMC в Аризоне.
США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня02.01.26, 04:00 • 5301 просмотр