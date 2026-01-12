Адміністрація Трампа готує торговельну угоду з Тайванем: зниження тарифів в обмін на заводи

$43.080.09
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав притулок в Угорщині: у чому його звинувачують вдома
Київ переходить на екстрені відключення світла
Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машини
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Ґренландія
Данія
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Адміністрація Трампа готує торговельну угоду з Тайванем: зниження тарифів в обмін на заводи

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Адміністрація Трампа завершує переговори з Тайванем щодо зниження тарифів на 5% в обмін на розширення виробництва напівпровідників. TSMC зобов'язується побудувати п'ять нових заводів у Аризоні.

Адміністрація Трампа готує торговельну угоду з Тайванем: зниження тарифів в обмін на заводи
Фото: AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа перебуває на завершальній стадії переговорів щодо масштабної тарифної угоди з Тайванем. Згідно з даними джерел, знайомих із ходом обговорень, Вашингтон планує знизити ввізне мито на тайванські товари з 20% до 15% в обмін на суттєве розширення виробництва напівпровідників на території Сполучених Штатів. Про це пише УНН, з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ключовою умовою угоди є зобов'язання компанії "Taiwan Semiconductor Manufacturing Co." (TSMC) побудувати п’ять нових заводів із виробництва мікросхем у штаті Аризона. Це дозволить фактично подвоїти виробничу присутність тайванського гіганта в США.

Японія підняла винищувачі через проліт китайської військової авіації біля Окінави06.01.26, 03:29 • 4038 переглядiв

Нові плани доповнять уже існуючу програму інвестицій TSMC на суму 165 мільярдів доларів, яка передбачає запуск шести заводів та двох підприємств із пакування чіпів. Очікується, що офіційно про нові домовленості можуть оголосити вже до кінця січня.

Геополітичні та юридичні чинники

Для Тайбея ця угода означатиме отримання тарифної ставки на рівні з Японією та Південною Кореєю. Для Дональда Трампа це стане черговою перемогою в межах політики залучення іноземних інвестицій та зміцнення технологічного суверенітету США, особливо в галузі штучного інтелекту.

Президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет острова після військових навчань Китаю01.01.26, 18:56 • 4597 переглядiв

Проте сталість угоди залежить від рішення Верховного суду США щодо законності глобальних тарифів Трампа, яке очікується цієї середи. Скасування тарифного режиму може позбавити Білий дім основного важеля впливу в переговорах. Крім того, залишаються питання щодо термінів реалізації такого масштабного розширення виробничих потужностей TSMC в Аризоні. 

США закликали Китай до стриманості після військових навчань біля Тайваню02.01.26, 04:00 • 5301 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Техніка
Аризона
Верховний суд США
Bloomberg
Дональд Трамп
Тайвань
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки