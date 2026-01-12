Адміністрація Трампа готує торговельну угоду з Тайванем: зниження тарифів в обмін на заводи
Київ • УНН
Адміністрація Трампа завершує переговори з Тайванем щодо зниження тарифів на 5% в обмін на розширення виробництва напівпровідників. TSMC зобов'язується побудувати п'ять нових заводів у Аризоні.
Адміністрація президента США Дональда Трампа перебуває на завершальній стадії переговорів щодо масштабної тарифної угоди з Тайванем. Згідно з даними джерел, знайомих із ходом обговорень, Вашингтон планує знизити ввізне мито на тайванські товари з 20% до 15% в обмін на суттєве розширення виробництва напівпровідників на території Сполучених Штатів. Про це пише УНН, з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Ключовою умовою угоди є зобов'язання компанії "Taiwan Semiconductor Manufacturing Co." (TSMC) побудувати п’ять нових заводів із виробництва мікросхем у штаті Аризона. Це дозволить фактично подвоїти виробничу присутність тайванського гіганта в США.
Нові плани доповнять уже існуючу програму інвестицій TSMC на суму 165 мільярдів доларів, яка передбачає запуск шести заводів та двох підприємств із пакування чіпів. Очікується, що офіційно про нові домовленості можуть оголосити вже до кінця січня.
Геополітичні та юридичні чинники
Для Тайбея ця угода означатиме отримання тарифної ставки на рівні з Японією та Південною Кореєю. Для Дональда Трампа це стане черговою перемогою в межах політики залучення іноземних інвестицій та зміцнення технологічного суверенітету США, особливо в галузі штучного інтелекту.
Проте сталість угоди залежить від рішення Верховного суду США щодо законності глобальних тарифів Трампа, яке очікується цієї середи. Скасування тарифного режиму може позбавити Білий дім основного важеля впливу в переговорах. Крім того, залишаються питання щодо термінів реалізації такого масштабного розширення виробничих потужностей TSMC в Аризоні.
