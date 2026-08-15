У Туреччині уламки безпілотника впали в сад на узбережжі Чорного моря, а мешканець знайшов частину ракети

$44.7051.55
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 21598 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
12:05 • 26234 перегляди
Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога
15 серпня, 10:55 • 25930 перегляди
Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT
15 серпня, 10:00 • 24387 перегляди
У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у ПухівціPhoto
15 серпня, 09:31 • 33496 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення
15 серпня, 08:52 • 20579 перегляди
Зеленський підтвердив ураження за допомогою "Фламінго" підприємства "роскосмосу" і не тількиVideo
15 серпня, 07:20 • 34750 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна
14 серпня, 20:59 • 101156 перегляди
Війська рф вийшли з Дніпропетровської області - Комітет офіцерів росіїPhoto
14 серпня, 19:13 • 61676 перегляди
"З поверненням, полковнику!" - у Києві попрощалися з Євгеном КоновальцемVideo
14 серпня, 17:29 • 37533 перегляди
Україна запровадила санкції проти причетних до незаконного вивезення зерна - Зеленський підписав указ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
1.1м/с
38%
749мм
Популярнi новини
Сеул закликав до діалогу з КНДР щодо остаточного завершення Корейської війни15 серпня, 06:56 • 6956 перегляди
Завод у самарі уразили Flamingo – з'явилося підтвердження PhotoVideo15 серпня, 07:43 • 10983 перегляди
Землетрус сколихнув іспанську Гранаду - оголосили НСVideo15 серпня, 07:50 • 5456 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ракетно-космічного центру "прогрес" у самарі і аеродрому "саваслейка"15 серпня, 09:38 • 4338 перегляди
Польща провела найбільший військовий парад в історії, а влада закликала бути готовими до війниVideo13:52 • 2802 перегляди
Публікації
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
14:03 • 21618 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 33509 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 34761 перегляди
Україна передасть іноземним музеям російські Т-72: що відомо про машину та скільки рф втратила даних танківPhoto14 серпня, 14:43 • 41223 перегляди
Як правильно заморозити ягоди на зиму: прості правила, щоб зберегти смак і форму надовгоPhoto14 серпня, 14:05 • 45187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 25858 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 64152 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 60181 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 77491 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 71498 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Опалення
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У Туреччині уламки безпілотника впали в сад на узбережжі Чорного моря, а мешканець знайшов частину ракети

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У провінції Дюздже на узбережжі Чорного моря в саду виявили уламки, які можуть належати безпілотнику. Прокуратура розпочала розслідування, влада запевняє, що загрози для місцевих жителів немає.

У Туреччині уламки безпілотника впали в сад на узбережжі Чорного моря, а мешканець знайшов частину ракети

У турецькій провінції Дюздже на узбережжі Чорного моря в саду виявили уламки, які, за попередньою оцінкою місцевої влади, можуть належати безпілотнику. Про це повідомила адміністрація округу Дюздже, пише УНН.

Деталі

За результатами оцінки, проведеної нашими підрозділами, передбачається, що об’єктом може бути безпілотний літальний апарат. Експертні групи продовжують роботу для остаточного визначення природи та технічних характеристик об’єкта

- заявили в адміністрації округу.

Прокуратура Дюздже розпочала судове розслідування інциденту. Влада запевнила, що фахівці продовжують досліджувати уламки, а для місцевих жителів загрози наразі немає.

Для наших громадян немає причин для занепокоєння

- заявили в адміністрації.

У Туреччині вже знаходили уламки дронів і ракет

У Дюздже раніше також виявляли уламки безпілотників, зокрема апаратів, які містили вибухові речовини.

Окрім того, турецькі ЗМІ показали кадри з Чорного моря, де місцеві жителі замість риби знаходили та діставали з води елементи, які, за попередніми даними, є розгінними блоками ракет зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь".

Походження знайдених уламків та обставини їхнього потрапляння на територію Туреччини наразі з’ясовують.

На румунському курорті Сатурн виявили уламки військового дрона, туристів евакуювали14.08.26, 22:39 • 8524 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Ракетний комплекс "Панцир"
Туреччина