У Туреччині уламки безпілотника впали в сад на узбережжі Чорного моря, а мешканець знайшов частину ракети
Київ • УНН
У провінції Дюздже на узбережжі Чорного моря в саду виявили уламки, які можуть належати безпілотнику. Прокуратура розпочала розслідування, влада запевняє, що загрози для місцевих жителів немає.
У турецькій провінції Дюздже на узбережжі Чорного моря в саду виявили уламки, які, за попередньою оцінкою місцевої влади, можуть належати безпілотнику. Про це повідомила адміністрація округу Дюздже, пише УНН.
Деталі
За результатами оцінки, проведеної нашими підрозділами, передбачається, що об’єктом може бути безпілотний літальний апарат. Експертні групи продовжують роботу для остаточного визначення природи та технічних характеристик об’єкта
Прокуратура Дюздже розпочала судове розслідування інциденту. Влада запевнила, що фахівці продовжують досліджувати уламки, а для місцевих жителів загрози наразі немає.
Для наших громадян немає причин для занепокоєння
У Туреччині вже знаходили уламки дронів і ракет
У Дюздже раніше також виявляли уламки безпілотників, зокрема апаратів, які містили вибухові речовини.
Окрім того, турецькі ЗМІ показали кадри з Чорного моря, де місцеві жителі замість риби знаходили та діставали з води елементи, які, за попередніми даними, є розгінними блоками ракет зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь".
Походження знайдених уламків та обставини їхнього потрапляння на територію Туреччини наразі з’ясовують.
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