Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ціни на нафту коливаються на тлі оцінки ринками вивільнення резервів МЕА і побоювань щодо поставок

Київ • УНН

Вартість Brent та WTI зросла на тлі сумнівів ринку щодо плану МЕА. Конфлікт у Перській затоці загрожує дефіцитом поставок у 15 млн барелів на день.

Ціни на нафту відновилися в середу, на тлі того, як ринки засумнівалися в тому, що план Міжнародного енергетичного агентства щодо рекордного вивільнення нафтових резервів зможе компенсувати потенційні шоки постачання, спричинені американо-ізраїльським конфліктом з Іраном, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 59 центів, або на 0,7%, до $88,39 за барель до 07:27 GMT (09:27 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 98 центів, або на 1,2%, до 84,43 долара за барель.

Обидва контракти продовжили падіння на початку азійських торгів після того, як у вівторок обвалилися більш ніж на 11%, попри стрибок цін на американську нафту на 5% на відкритті ринку.

Світові ціни на нафту впали на 11% після прогнозів Трампа щодо деескалації з Іраном10.03.26, 23:59 • 19250 переглядiв

Запропоноване МЕА скорочення запасів перевищить 182 мільйони барелів нафти, які країни-члени МЕА випустили на ринок у два етапи у 2022 році, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

У записці для клієнтів аналітики Goldman Sachs заявили, що вивільнення запасів такого обсягу компенсує 12 днів перебоїв в експорті нафти з країн Перської затоки, які за оцінками інвестиційного банку становили 15,4 мільйона барелів на день.

У вівторок США та Ізраїль завдали по Ірану ударів, які Пентагон та іранці на землі назвали найінтенсивнішими авіаударами за всю війну.

Сьогодні буде наймасштабніший день ударів по Ірану - міністр оборони США10.03.26, 14:53 • 3596 переглядiв

У вівторок американські військові також "ліквідували" 16 іранських мінних загороджувальних суден поблизу Ормузької протоки, повідомило Центральне командування США, тоді як президент США Дональд Трамп попередив, що будь-які міни, встановлені Іраном у протоці, мають бути негайно знешкоджені.

США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11.03.26, 06:32 • 19320 переглядiв

Деякі аналітики скептично поставилися до пропозиції МЕА та її впливу на ціни на нафту.

Такі кроки, як випуск МЕА SPR (Strategic Petroleum Reserve), не є вирішенням кризи. Те, як розвиватимуться ціни на нафту, залежатиме від тривалості війни з Іраном", - сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Сувро Саркар.

Короткострокові ризики зростання цін будуть "стримані за рахунок періодичних стратегічних сигнальних кроків, подібних до тих, які ми спостерігали в останні кілька днів, щоб заспокоїти ринки", додав Саркар.

Представники країн G7 також зібралися онлайн, щоб обговорити потенційне вивільнення запасів нафти на екстрені випадки для пом'якшення удару по ринку.

Країни G7 закладають основу для використання нафтових запасів через війну з Іраном10.03.26, 16:59 • 3322 перегляди

У середу президент Франції Еммануель Макрон проведе відеоконференцію з лідерами інших країн "Групи семи", щоб обговорити вплив конфлікту на Близькому Сході на енергетику та заходи щодо врегулювання ситуації.

Трамп неодноразово заявляв, що США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку у разі потреби. Проте джерела повідомили Reuters, що ВМС США відмовилися від запитів судноплавної галузі на військовий супровід, оскільки ризик атак поки що занадто високий.

За словами джерела, державна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC закрила свій нафтопереробний завод у Рувайсі через пожежу на об'єкті всередині комплексу після удару безпілотника. Це стало черговим випадком порушення роботи енергетичної інфраструктури через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

На Близькому Сході нові удари по країнах Перської затоки і збільшення кількості жертв - що відомо10.03.26, 17:51 • 3466 переглядiв

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, як очікується, збільшить поставки через Червоне море, хоча, згідно з даними судноплавства, вони все ще значно нижчі за рівні, необхідні для компенсації скорочення припливу нафти з Ормузької протоки.

Королівство розраховує на порт Янбу на Червоному морі, щоб збільшити експорт та уникнути різкого скорочення видобутку, на тлі того, як його сусіди, Ірак, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати вже скоротили видобуток.

Консультаційна компанія Wood Mackenzie заявила, що війна нині скорочує постачання нафти та нафтопродуктів із країн Перської затоки на ринок приблизно на 15 мільйонів барелів на день, що може підняти ціни на нафту до 150 доларів за барель.

"Навіть швидке вирішення ситуації, імовірно, означає ще кілька тижнів перебоїв на енергетичних ринках", - ідеться в записці Morgan Stanley.

Як повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок, у зв'язку з попитом, що збільшився, запаси нафти, бензину і дизельного палива в США минулого тижня скоротилися.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Ізраїль
Центральне Командування Збройних сил США
Ірак
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Саудівська Аравія
Кувейт
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран