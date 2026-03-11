Ціни на нафту коливаються на тлі оцінки ринками вивільнення резервів МЕА і побоювань щодо поставок

Ціни на нафту відновилися в середу, на тлі того, як ринки засумнівалися в тому, що план Міжнародного енергетичного агентства щодо рекордного вивільнення нафтових резервів зможе компенсувати потенційні шоки постачання, спричинені американо-ізраїльським конфліктом з Іраном, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 59 центів, або на 0,7%, до $88,39 за барель до 07:27 GMT (09:27 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 98 центів, або на 1,2%, до 84,43 долара за барель.

Обидва контракти продовжили падіння на початку азійських торгів після того, як у вівторок обвалилися більш ніж на 11%, попри стрибок цін на американську нафту на 5% на відкритті ринку.

Запропоноване МЕА скорочення запасів перевищить 182 мільйони барелів нафти, які країни-члени МЕА випустили на ринок у два етапи у 2022 році, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

У записці для клієнтів аналітики Goldman Sachs заявили, що вивільнення запасів такого обсягу компенсує 12 днів перебоїв в експорті нафти з країн Перської затоки, які за оцінками інвестиційного банку становили 15,4 мільйона барелів на день.

У вівторок США та Ізраїль завдали по Ірану ударів, які Пентагон та іранці на землі назвали найінтенсивнішими авіаударами за всю війну.

У вівторок американські військові також "ліквідували" 16 іранських мінних загороджувальних суден поблизу Ормузької протоки, повідомило Центральне командування США, тоді як президент США Дональд Трамп попередив, що будь-які міни, встановлені Іраном у протоці, мають бути негайно знешкоджені.

Деякі аналітики скептично поставилися до пропозиції МЕА та її впливу на ціни на нафту.

Такі кроки, як випуск МЕА SPR (Strategic Petroleum Reserve), не є вирішенням кризи. Те, як розвиватимуться ціни на нафту, залежатиме від тривалості війни з Іраном", - сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Сувро Саркар.

Короткострокові ризики зростання цін будуть "стримані за рахунок періодичних стратегічних сигнальних кроків, подібних до тих, які ми спостерігали в останні кілька днів, щоб заспокоїти ринки", додав Саркар.

Представники країн G7 також зібралися онлайн, щоб обговорити потенційне вивільнення запасів нафти на екстрені випадки для пом'якшення удару по ринку.

У середу президент Франції Еммануель Макрон проведе відеоконференцію з лідерами інших країн "Групи семи", щоб обговорити вплив конфлікту на Близькому Сході на енергетику та заходи щодо врегулювання ситуації.

Трамп неодноразово заявляв, що США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку у разі потреби. Проте джерела повідомили Reuters, що ВМС США відмовилися від запитів судноплавної галузі на військовий супровід, оскільки ризик атак поки що занадто високий.

За словами джерела, державна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC закрила свій нафтопереробний завод у Рувайсі через пожежу на об'єкті всередині комплексу після удару безпілотника. Це стало черговим випадком порушення роботи енергетичної інфраструктури через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, як очікується, збільшить поставки через Червоне море, хоча, згідно з даними судноплавства, вони все ще значно нижчі за рівні, необхідні для компенсації скорочення припливу нафти з Ормузької протоки.

Королівство розраховує на порт Янбу на Червоному морі, щоб збільшити експорт та уникнути різкого скорочення видобутку, на тлі того, як його сусіди, Ірак, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати вже скоротили видобуток.

Консультаційна компанія Wood Mackenzie заявила, що війна нині скорочує постачання нафти та нафтопродуктів із країн Перської затоки на ринок приблизно на 15 мільйонів барелів на день, що може підняти ціни на нафту до 150 доларів за барель.

"Навіть швидке вирішення ситуації, імовірно, означає ще кілька тижнів перебоїв на енергетичних ринках", - ідеться в записці Morgan Stanley.

Як повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок, у зв'язку з попитом, що збільшився, запаси нафти, бензину і дизельного палива в США минулого тижня скоротилися.