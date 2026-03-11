Цены на нефть колеблются на фоне оценки рынками высвобождения резервов МЭА и опасений относительно поставок

Цены на нефть восстановились в среду на фоне того, как рынки усомнились в том, что план Международного энергетического агентства по рекордному высвобождению нефтяных резервов сможет компенсировать потенциальные шоки поставок, вызванные американо-израильским конфликтом с Ираном, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 59 центов, или на 0,7%, до $88,39 за баррель к 07:27 GMT (09:27 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 98 центов, или на 1,2%, до 84,43 доллара за баррель.

Оба контракта продолжили падение в начале азиатских торгов после того, как во вторник обвалились более чем на 11%, несмотря на скачок цен на американскую нефть на 5% на открытии рынка.

Предложенное МЭА сокращение запасов превысит 182 миллиона баррелей нефти, которые страны-члены МЭА выпустили на рынок в два этапа в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

В записке для клиентов аналитики Goldman Sachs заявили, что высвобождение запасов такого объема компенсирует 12 дней перебоев в экспорте нефти из стран Персидского залива, которые по оценкам инвестиционного банка составляли 15,4 миллиона баррелей в день.

Во вторник США и Израиль нанесли по Ирану удары, которые Пентагон и иранцы на земле назвали самыми интенсивными авиаударами за всю войну.

Во вторник американские военные также "ликвидировали" 16 иранских минных заградительных судов вблизи Ормузского пролива, сообщило Центральное командование США, тогда как президент США Дональд Трамп предупредил, что любые мины, установленные Ираном в проливе, должны быть немедленно обезврежены.

Некоторые аналитики скептически отнеслись к предложению МЭА и его влиянию на цены на нефть.

Такие шаги, как выпуск МЭА SPR (Strategic Petroleum Reserve), не являются решением кризиса. То, как будут развиваться цены на нефть, будет зависеть от продолжительности войны с Ираном", - сказал руководитель группы энергетического сектора DBS Сувро Саркар.

Краткосрочные риски роста цен будут "сдержаны за счет периодических стратегических сигнальных шагов, подобных тем, которые мы наблюдали в последние несколько дней, чтобы успокоить рынки", добавил Саркар.

Представители стран G7 также собрались онлайн, чтобы обсудить потенциальное высвобождение запасов нефти на экстренные случаи для смягчения удара по рынку.

В среду президент Франции Эммануэль Макрон проведет видеоконференцию с лидерами других стран "Группы семи", чтобы обсудить влияние конфликта на Ближнем Востоке на энергетику и меры по урегулированию ситуации.

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости. Однако источники сообщили Reuters, что ВМС США отказались от запросов судоходной отрасли на военное сопровождение, поскольку риск атак пока слишком высок.

По словам источника, государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC закрыла свой нефтеперерабатывающий завод в Рувайсе из-за пожара на объекте внутри комплекса после удара беспилотника. Это стало очередным случаем нарушения работы энергетической инфраструктуры из-за войны США и Израиля против Ирана.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, как ожидается, увеличит поставки через Красное море, хотя, согласно данным судоходства, они все еще значительно ниже уровней, необходимых для компенсации сокращения притока нефти из Ормузского пролива.

Королевство рассчитывает на порт Янбу на Красном море, чтобы увеличить экспорт и избежать резкого сокращения добычи, на фоне того, как его соседи, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты уже сократили добычу.

Консультационная компания Wood Mackenzie заявила, что война сейчас сокращает поставки нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива на рынок примерно на 15 миллионов баррелей в день, что может поднять цены на нефть до 150 долларов за баррель.

"Даже быстрое разрешение ситуации, вероятно, означает еще несколько недель перебоев на энергетических рынках", - говорится в записке Morgan Stanley.

Как сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, в связи с увеличившимся спросом, запасы нефти, бензина и дизельного топлива в США на прошлой неделе сократились.