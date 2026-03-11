Цены на нефть колеблются на фоне оценки рынками высвобождения резервов МЭА и опасений относительно поставок

$43.860.0351.040.33
ukenru
08:06 • 3388 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 10163 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 25463 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 83262 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 63868 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 40329 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45329 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35735 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 62254 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 68508 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.5м/с
33%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны10 марта, 23:16 • 22996 просмотра
Литва определила вступление Украины и Молдовы в Евросоюз до 2030 года "стратегической целью"11 марта, 00:15 • 9788 просмотра
Верховный суд США начал процесс масштабного возврата средств после отмены тарифов Трампа11 марта, 01:11 • 6378 просмотра
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти04:32 • 18301 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США05:50 • 11045 просмотра
публикации
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 656 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 34645 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 83274 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 63884 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 62263 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 18233 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 19655 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 30166 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 36371 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 36765 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Дипломатка

Цены на нефть колеблются на фоне оценки рынками высвобождения резервов МЭА и опасений относительно поставок

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Стоимость Brent и WTI выросла на фоне сомнений рынка относительно плана МЭА. Конфликт в Персидском заливе угрожает дефицитом поставок в 15 млн баррелей в день.

Цены на нефть колеблются на фоне оценки рынками высвобождения резервов МЭА и опасений относительно поставок

Цены на нефть восстановились в среду на фоне того, как рынки усомнились в том, что план Международного энергетического агентства по рекордному высвобождению нефтяных резервов сможет компенсировать потенциальные шоки поставок, вызванные американо-израильским конфликтом с Ираном, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 59 центов, или на 0,7%, до $88,39 за баррель к 07:27 GMT (09:27 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 98 центов, или на 1,2%, до 84,43 доллара за баррель.

Оба контракта продолжили падение в начале азиатских торгов после того, как во вторник обвалились более чем на 11%, несмотря на скачок цен на американскую нефть на 5% на открытии рынка.

Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном10.03.26, 23:59 • 19188 просмотров

Предложенное МЭА сокращение запасов превысит 182 миллиона баррелей нефти, которые страны-члены МЭА выпустили на рынок в два этапа в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

В записке для клиентов аналитики Goldman Sachs заявили, что высвобождение запасов такого объема компенсирует 12 дней перебоев в экспорте нефти из стран Персидского залива, которые по оценкам инвестиционного банка составляли 15,4 миллиона баррелей в день.

Во вторник США и Израиль нанесли по Ирану удары, которые Пентагон и иранцы на земле назвали самыми интенсивными авиаударами за всю войну.

Сегодня будет самый масштабный день ударов по Ирану – министр обороны США10.03.26, 14:53 • 3590 просмотров

Во вторник американские военные также "ликвидировали" 16 иранских минных заградительных судов вблизи Ормузского пролива, сообщило Центральное командование США, тогда как президент США Дональд Трамп предупредил, что любые мины, установленные Ираном в проливе, должны быть немедленно обезврежены.

США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти11.03.26, 06:32 • 18354 просмотра

Некоторые аналитики скептически отнеслись к предложению МЭА и его влиянию на цены на нефть.

Такие шаги, как выпуск МЭА SPR (Strategic Petroleum Reserve), не являются решением кризиса. То, как будут развиваться цены на нефть, будет зависеть от продолжительности войны с Ираном", - сказал руководитель группы энергетического сектора DBS Сувро Саркар.

Краткосрочные риски роста цен будут "сдержаны за счет периодических стратегических сигнальных шагов, подобных тем, которые мы наблюдали в последние несколько дней, чтобы успокоить рынки", добавил Саркар.

Представители стран G7 также собрались онлайн, чтобы обсудить потенциальное высвобождение запасов нефти на экстренные случаи для смягчения удара по рынку.

Страны G7 закладывают основу для использования нефтяных запасов из-за войны с Ираном10.03.26, 16:59 • 3316 просмотров

В среду президент Франции Эммануэль Макрон проведет видеоконференцию с лидерами других стран "Группы семи", чтобы обсудить влияние конфликта на Ближнем Востоке на энергетику и меры по урегулированию ситуации.

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости. Однако источники сообщили Reuters, что ВМС США отказались от запросов судоходной отрасли на военное сопровождение, поскольку риск атак пока слишком высок.

По словам источника, государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC закрыла свой нефтеперерабатывающий завод в Рувайсе из-за пожара на объекте внутри комплекса после удара беспилотника. Это стало очередным случаем нарушения работы энергетической инфраструктуры из-за войны США и Израиля против Ирана.

На Ближнем Востоке новые удары по странам Персидского залива и увеличение числа жертв – что известно10.03.26, 17:51 • 3462 просмотра

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, как ожидается, увеличит поставки через Красное море, хотя, согласно данным судоходства, они все еще значительно ниже уровней, необходимых для компенсации сокращения притока нефти из Ормузского пролива.

Королевство рассчитывает на порт Янбу на Красном море, чтобы увеличить экспорт и избежать резкого сокращения добычи, на фоне того, как его соседи, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты уже сократили добычу.

Консультационная компания Wood Mackenzie заявила, что война сейчас сокращает поставки нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива на рынок примерно на 15 миллионов баррелей в день, что может поднять цены на нефть до 150 долларов за баррель.

"Даже быстрое разрешение ситуации, вероятно, означает еще несколько недель перебоев на энергетических рынках", - говорится в записке Morgan Stanley.

Как сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, в связи с увеличившимся спросом, запасы нефти, бензина и дизельного топлива в США на прошлой неделе сократились.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Израиль
Центральное командование США
Ирак
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Саудовская Аравия
Кувейт
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран