На Ближнем Востоке новые удары по странам Персидского залива и увеличение числа жертв – что известно

Несколько стран сообщили о новых волнах ударов по Персидскому заливу ночью и во вторник, в результате чего в Бахрейне погиб один человек, а на энергетическом объекте в Абу-Даби произошел пожар, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Объединенные Арабские Эмираты: МИД ОАЭ сообщил, что системы ПВО страны отреагировали на ракеты и беспилотники, влетавшие ночью и во вторник днем по местному времени. Эта вторая атака вызвала пожар в промышленном комплексе Рувайс, крупном центре добычи нефти и газа в Абу-Даби, сообщили власти, добавив, что пока нет сообщений о пострадавших. Консульство ОАЭ в Иракском Курдистане также пострадало от удара, который нанес «материальный ущерб», но сообщений о пострадавших нет, сообщило МИД. Минобороны ОАЭ сообщило, что во вторник системы ПВО ОАЭ обнаружили 9 баллистических ракет, из которых 8 были уничтожены, а 1 ракета упала в море, а также 35 дронов, из которых 26 были перехвачены, а 9 упали на территорию страны. С начала иранских атак, по данным МО ОАЭ, было обнаружено 262 баллистические ракеты, из них 241 была уничтожена, 19 упали в море, а 2 поразили территорию государства; всего было обнаружено 1475 иранских БПЛА, из которых 1385 были перехвачены, а 90 упали на территорию страны. Также было обнаружено и уничтожено 8 крылатых ракет. В результате этих атак погибли 6 граждан ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш, а 122 человека получили ранения средней и легкой степени тяжести;

Бахрейн: 29-летняя женщина погибла, а еще восемь человек получили ранения после того, как иранский удар по Бахрейну попал в жилой дом в столице Манаме, сообщило МВД страны рано утром во вторник;

Саудовская Аравия: по данным Минобороны страны, в Саудовской Аравии системы противовоздушной обороны перехватили баллистическую ракету и 17 беспилотников в течение ночи;

Кувейт: кувейтские вооруженные силы заявили, что ночью их системы противовоздушной обороны перехватывали ракеты и беспилотники, позже добавив, что в понедельник они сбили две баллистические ракеты и один беспилотник;

Катар: сотрудники CNN в Катаре сообщили, что во вторник днем по местному времени на их телефоны поступали оповещения и они слышали, как системы противовоздушной обороны перехватывают удары. Министерство обороны страны заявило, что перехватило «ракетную атаку», направленную на его территорию.

Рост числа жертв

Число зарегистрированных смертей в регионе Ближнего Востока растет. По данным американского информационного агентства активистов за права человека (HRANA), с 28 февраля в Иране погибло почти 1250 мирных жителей.

За последние 18 часов сообщалось о гибели людей в Иране, Ираке, Израиле и Бахрейне:

Иран: в Иране погибло по меньшей мере 1245 мирных жителей, сообщает HRANA. Общее число жертв включает 194 ребенка. Еще 189 военнослужащих также погибли в течение этого времени, сообщает HRANA;

Ливан: Министерство здравоохранения страны сообщило вчера, что по меньшей мере 486 человек погибли в Ливане с момента начала Израилем атак на страну на прошлой неделе. По данным израильских военных, двое израильских солдат также погибли в южном Ливане рано утром в воскресенье;

Ирак: 18 членов Сил народной мобилизации Ирака погибли в результате ударов по стране, сообщило поддерживаемое Ираном ополчение. Еще трое иранских курдских бойцов и один сотрудник службы безопасности регионального правительства Курдистана также погибли в конфликте, подтвердили CNN эти группы и РУК;

Израиль: по данным израильской службы экстренной помощи Маген Давид Адом, с начала войны в Израиле погибло по меньшей мере 12 человек. Девять из них погибли в результате прямого попадания ракеты в жилой дом в городе Бейт-Шемеш, сообщила служба;

Кувейт: По данным CENTCOM, армии Кувейта и министерства внутренних дел страны, по меньшей мере 12 человек погибли в Кувейте, включая шестерых военнослужащих США, двух военнослужащих Кувейта и двух сотрудников службы безопасности Кувейта;

ОАЭ: по меньшей мере шесть человек погибли в Объединенных Арабских Эмиратах в результате иранских атак, сообщило сегодня министерство обороны. По сообщению, погибшие были гражданами Эмиратов, Пакистана, Непала и Бангладеш;

Саудовская Аравия: два человека погибли после того, как военный снаряд попал в жилой дом в городе Аль-Хардж, сообщила служба гражданской обороны Саудовской Аравии. Военнослужащий США также умер от полученных ранений после атаки на американские войска в Саудовской Аравии на второй день войны;

Бахрейн: один человек погиб после того, как обломки перехваченной ракеты вызвали пожар на «иностранном судне» в промышленном городе Салман в Бахрейне, сообщили государственные СМИ Бахрейна в прошлый понедельник. Отдельно, по данным Министерства внутренних дел Бахрейна, 29-летняя бахрейнская женщина погибла после иранского удара по стране;

Оман: гражданин Индии погиб после того, как беспилотная лодка атаковала нефтяной танкер, на котором он работал, в 52 морских милях от побережья Омана, сообщает информационное агентство Омана.

Ливан

В то же время, как отмечается, израильские военные осуществляют то, что они называют "целенаправленными рейдами" на юг Ливана на фоне возможного более глубокого наземного наступления в страну.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила во вторник, что израильский танк открыл огонь по зданию вблизи места одного из рейдов после того, как войска увидели, как боевики проникают в здание.

В субботу ЦАХАЛ объявила о первом рейде коммандос на Ливан. Операция в Наби-Чит, в которой, по словам министерства здравоохранения Ливана, погиб 41 человек, была попыткой найти останки давно пропавшего израильского штурмана Рона Арада. Ливанские военные заявили, что в рейде участвовали четыре вертолета, сопровождавшиеся "интенсивной и широкомасштабной бомбардировкой" этого района.

ЦАХАЛ объявила о втором рейде рано утром в понедельник, который был направлен на боевиков "Хезболлы" и инфраструктуру на юге Ливана. "Эта деятельность является частью усилий по дальнейшему укреплению передовых оборонных позиций, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты для жителей севера Израиля", – заявил ЦАХАЛ.

В понедельник CNN сообщило, что Израиль рассматривает возможность более глубокого наступления на юг Ливана и расширения своего военного присутствия там. Израиль удерживает пять позиций на юге Ливана с момента подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года. На прошлой неделе Армия обороны Израиля объявила о захвате еще нескольких позиций, расширяя свое присутствие в ответ на запуск снарядов "Хезболлы" 2 марта.

"Хезболла" заявила о столкновениях с израильскими войсками на востоке Ливана – Reuters

Иран

В Иране удары обрушились на столицу Тегеран поздно в понедельник, как рассказывали местные жители, указывая на десятую ночь подряд мощных бомбардировок Израиля. Обстрел был "постоянным", сказал один житель, который поговорил с CNN на условиях анонимности, ссылаясь на проблемы безопасности. "Прошлой ночью были сильные бомбардировки, даже невозможно было попытаться заснуть. Было так громко", – добавили они.

Бомбардировки продолжались до раннего утра вторника, сказал другой житель. "Это продолжалось всю ночь, и это просто продолжалось", – рассказали они CNN, также пожелав остаться анонимным из соображений безопасности.

"Это было похоже на одну из худших ночей до сих пор. Я слышал, что они обстреливают много новых мест, но я не могу быть уверен, на этот раз это чувствовалось очень близко ко мне", – добавил он.

"Из Ирана выплывали апокалиптические сцены массовых захоронений, покрытых пеплом многоквартирных домов, густого черного дыма, клубящегося над Тегераном, и спасателей, осторожно извлекающих младенцев из-под завалов зданий, разрушенных в результате ожесточенного американо-израильского наступления. Внутри страны власти погрузили иранцев в изоляцию, отключив интернет, что ограничивает доступ к тем, кто наблюдает за все более смертоносным наступлением", - говорится в публикации CNN.

Спасатели в понедельник спешат спасти людей, оказавшихся в ловушке после удара в Тегеране (Iranian Red Crescent Society)

Израиль

Во вторник с утра Армия обороны Израиля по меньшей мере четыре раза сообщала, что обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль.

Также ЦАХАЛ во вторник днем сообщал о новой "волне ударов по целям иранского террористического режима в Тегеране", а также "удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Дахии в Бейруте".

Новые атаки на страны Персидского залива и противоречивые заявления Трампа - что известно о Ближнем Востоке на утро

США

Тем временем министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн провели брифинг в Пентагоне, где обсудили продолжающуюся войну США с Ираном.

Они, в частности, сказали во время пресс-конференции: