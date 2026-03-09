$43.730.0850.540.36
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
"Хезболла" заявила о столкновениях с израильскими войсками на востоке Ливана – Reuters

Киев • УНН

Боевики Хезболлы атаковали израильские вертолеты и силы во время рейда на востоке страны. Израиль продолжает авиаудары по Бейруту и понес первые потери.

"Хезболла" заявила о столкновениях с израильскими войсками на востоке Ливана – Reuters

Боевики группировки "Хезболла" заявили, что их бойцы вступили в столкновение с израильскими войсками во время ночного рейда на востоке Ливана. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По информации группировки, израильские силы провели воздушный десант в этом районе, после чего произошли боевые столкновения. В заявлении "Хезболлы" отмечается, что ее бойцы "столкнулись с вертолетами и силами, которые проникли на территорию, применив соответствующее оружие".

В израильской армии пока не прокомментировали эти сообщения.

По данным агентства, это может быть уже вторая подобная операция в этом районе за последние дни, тогда как война между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой продолжается уже вторую неделю.

Израильские военные также продолжают авиаудары по южным пригородам Бейрута, которые контролирует "Хезболла". Жителей этих районов призывают покидать свои дома.

По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала израильских ударов 2 марта в стране погибли почти 400 человек, среди них по меньшей мере 83 ребенка и 42 женщины. При этом официальная статистика не различает погибших гражданских и боевиков.

В то же время израильская армия сообщила, что в южном Ливане погибли двое ее военных. Это первые потери Израиля с начала этой фазы конфликта.

Напомним

Израильская авиация нанесла удар по российскому культурному центру в ливанском городе Набатия

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Ливан
Иран