"Хезболла" заявила о столкновениях с израильскими войсками на востоке Ливана – Reuters

Боевики группировки "Хезболла" заявили, что их бойцы вступили в столкновение с израильскими войсками во время ночного рейда на востоке Ливана. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По информации группировки, израильские силы провели воздушный десант в этом районе, после чего произошли боевые столкновения. В заявлении "Хезболлы" отмечается, что ее бойцы "столкнулись с вертолетами и силами, которые проникли на территорию, применив соответствующее оружие".

В израильской армии пока не прокомментировали эти сообщения.

По данным агентства, это может быть уже вторая подобная операция в этом районе за последние дни, тогда как война между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой продолжается уже вторую неделю.

Израильские военные также продолжают авиаудары по южным пригородам Бейрута, которые контролирует "Хезболла". Жителей этих районов призывают покидать свои дома.

По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала израильских ударов 2 марта в стране погибли почти 400 человек, среди них по меньшей мере 83 ребенка и 42 женщины. При этом официальная статистика не различает погибших гражданских и боевиков.

В то же время израильская армия сообщила, что в южном Ливане погибли двое ее военных. Это первые потери Израиля с начала этой фазы конфликта.

Напомним

