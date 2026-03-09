"Хезболла" заявила про зіткнення з ізраїльськими військами на сході Лівану – Reuters
Київ • УНН
Бойовики Хезболли атакували ізраїльські гелікоптери та сили під час рейду на сході країни. Ізраїль продовжує авіаудари по Бейруту та зазнав перших втрат.
Бойовики угруповання "Хезболла" заявили, що їхні бійці вступили у зіткнення з ізраїльськими військами під час нічного рейду на сході Лівану. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За інформацією угруповання, ізраїльські сили провели повітряний десант у цьому районі, після чого відбулися бойові сутички. У заяві "Хезболли" зазначається, що її бійці "зіткнулися з гелікоптерами та силами, які проникли на територію, застосувавши відповідну зброю".
В ізраїльській армії поки що не прокоментували ці повідомлення.
За даними агентства, це може бути вже друга подібна операція в цьому районі за останні дні, тоді як війна між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням триває вже другий тиждень.
Ізраїльські військові також продовжують авіаудари по південних передмістях Бейрута, які контролює "Хезболла". Жителів цих районів закликають залишати свої домівки.
За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, від початку ізраїльських ударів 2 березня в країні загинули майже 400 людей, серед них щонайменше 83 дитини та 42 жінки. При цьому офіційна статистика не розрізняє загиблих цивільних і бойовиків.
Водночас ізраїльська армія повідомила, що у південному Лівані загинули двоє її військових. Це перші втрати Ізраїлю з початку цієї фази конфлікту.
Нагадаємо
Ізраїльська авіація завдала удару по російському культурному центру в ліванському місті Набатія