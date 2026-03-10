На Близькому Сході нові удари по країнах Перської затоки і збільшення кількості жертв - що відомо

Кілька країн повідомили про нові хвилі ударів по Перській затоці вночі та у вівторок, в результаті чого в Бахрейні загинула одна людина, а на енергетичному об'єкті в Абу-Дабі сталася пожежа, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Об'єднані Арабські Емірати: МЗС ОАЕ повідомило, що системи ППО країни відреагували на ракети та безпілотники, що влітали вночі та у вівторок вдень за місцевим часом. Ця друга атака спричинила пожежу в промисловому комплексі Рувайс, великому центрі видобутку нафти та газу в Абу-Дабі, повідомила влада, додавши, що поки що немає повідомлень про постраждалих. Консульство ОАЕ в Іракському Курдистані також постраждало від удару, який завдав «матеріальних збитків», але повідомлень про постраждалих немає, повідомило МЗС. Міноборони ОАЕ повідомило, що у вівторок системи ППО ОАЕ виявили 9 балістичних ракет, з яких 8 було знищено, а 1 ракета впала в море, а також 35 дронів, з яких 26 було перехоплено, а 9 впало на територію країни. З початку іранських атак, за даними МО ОАЕ, було виявлено 262 балістичні ракети, з них 241 було знищено, 19 впало в море, а 2 вразили територію держави; загалом було виявлено 1475 іранських БПЛА, з яких 1385 було перехоплено, а 90 впало на територію країни. Також було виявлено та знищено 8 крилатих ракет. Внаслідок цих атак загинули 6 громадян ОАЕ, Пакистану, Непалу та Бангладеш, а 122 особи отримали поранення середнього та легкого ступеня тяжкості;

Бахрейн: 29-річна жінка загинула, а ще вісім осіб отримали поранення після того, як іранський удар по Бахрейну влучив у житловий будинок у столиці Манамі, повідомило МВС країни рано вранці у вівторок;

Саудівська Аравія: за даними Міноборони країни, у Саудівській Аравії системи протиповітряної оборони перехопили балістичну ракету та 17 безпілотників протягом ночі;

Кувейт: кувейтські збройні сили заявили, що вночі їхні системи протиповітряної оборони перехоплювали ракети та безпілотники, пізніше додавши, що в понеділок вони збили дві балістичні ракети та один безпілотник;

Катар: співробітники CNN у Катарі повідомили, що у вівторок вдень за місцевим часом на їхні телефони надходили сповіщення та вони чули, як системи протиповітряної оборони перехоплюють удари. Міністерство оборони країни заявило, що перехопило «ракетну атаку», спрямовану на його територію.

Зростання кількості жертв

Кількість зареєстрованих смертей у регіоні Близького Сходу зростає. За даними американського інформаційного агентства активістів за права людини (HRANA), з 28 лютого в Ірані загинуло майже 1250 мирних жителів.

За останні 18 годин повідомлялося про загибель людей в Ірані, Іраку, Ізраїлі та Бахрейні:

Іран: в Ірані загинуло щонайменше 1245 мирних жителів, повідомляє HRANA. Загальна кількість жертв включає 194 дитини. Ще 189 військовослужбовців також загинули протягом цього часу, повідомляє HRANA;

Ліван: Міністерство охорони здоров'я країни повідомило вчора, щонайменше 486 людей загинули в Лівані з моменту початку Ізраїлем атак на країну минулого тижня. За даними ізраїльських військових, двоє ізраїльських солдатів також загинули в південному Лівані рано вранці в неділю;

Ірак: 18 членів Сил народної мобілізації Іраку загинули внаслідок ударів по країні, повідомило підтримуване Іраном ополчення. Ще троє іранських курдських бійців та один співробітник служби безпеки регіонального уряду Курдистану також загинули в конфлікті, підтвердили CNN ці групи та РУК;

Ізраїль: за даними ізраїльської служби екстреної допомоги Маген Давид Адом, з початку війни в Ізраїлі загинуло щонайменше 12 людей. Дев'ять з них загинули внаслідок прямого влучання ракети в житловий будинок у місті Бейт-Шемеш, повідомила служба;

Кувейт: За даними CENTCOM, армії Кувейту та міністерства внутрішніх справ країни, щонайменше 12 людей загинули в Кувейті, включаючи шістьох військовослужбовців США, двох військовослужбовців Кувейту та двох співробітників служби безпеки Кувейту;

ОАЕ: щонайменше шість людей загинули в Об'єднаних Арабських Еміратах в результаті іранських атак, повідомило сьогодні міністерство оборони. За повідомленням, загиблі були громадянами Еміратів, Пакистану, Непалу та Бангладеш;

Саудівська Аравія: двоє людей загинули після того, як військовий снаряд влучив у житловий будинок у місті Аль-Хардж, повідомила служба цивільної оборони Саудівської Аравії. Військовослужбовець США також помер від отриманих поранень після атаки на американські війська в Саудівській Аравії на другий день війни;

Бахрейн: одна людина загинула після того, як уламки перехопленої ракети спричинили пожежу на «іноземному судні» в промисловому місті Салман у Бахрейні, повідомили державні ЗМІ Бахрейну минулого понеділка. Окремо, за даними Міністерства внутрішніх справ Бахрейну, 29-річна бахрейнська жінка загинула після іранського удару по країні;

Оман: громадянин Індії загинув після того, як безпілотний човен атакував нафтовий танкер, на якому він працював, за 52 морські милі від узбережжя Оману, повідомляє інформаційне агентство Оману.

Ліван

Водночас, як зазначається, ізраїльські військові здійснюють те, що вони називають "цілеспрямованими рейдами" на південь Лівану на тлі можливого глибшого наземного наступу в країну.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила у вівторок, що ізраїльський танк відкрив вогонь по будівлі поблизу місця одного з рейдів після того, як війська побачили, як бойовики проникають до будівлі.

У суботу ЦАХАЛ оголосила про перший рейд командос на Ліван. Операція в Набі-Чіт, у якій, за словами міністерства охорони здоров'я Лівану, загинула 41 людина, була спробою знайти останки давно зниклого ізраїльського штурмана Рона Арада. Ліванські військові заявили, що в рейді брали участь чотири гелікоптери, що супроводжувалися "інтенсивним та широкомасштабним бомбардуванням" цього району.

ЦАХАЛ оголосила про другий рейд рано вранці в понеділок, який був спрямований на бойовиків "Хезболли" та інфраструктуру на півдні Лівану. "Ця діяльність є частиною зусиль щодо подальшого зміцнення передових оборонних позицій, щоб забезпечити додатковий рівень захисту для жителів півночі Ізраїлю", – заявила ЦАХАЛ.

У понеділок CNN повідомило, що Ізраїль розглядає можливість глибшого наступу на південь Лівану та розширення своєї військової присутності там. Ізраїль утримує п'ять позицій на півдні Лівану з моменту підписання угоди про припинення вогню в листопаді 2024 року. Минулого тижня Армія оборони Ізраїлю оголосила про захоплення ще кількох позицій, розширюючи свою присутність у відповідь на запуск снарядів "Хезболли" 2 березня.

"Хезболла" заявила про зіткнення з ізраїльськими військами на сході Лівану – Reuters

Іран

В Ірані удари обрушилися на столицю Тегеран пізно в понеділок, як розповідали місцеві жителі, вказуючи на десяту ніч поспіль потужних бомбардувань Ізраїлю. Обстріл був "постійним", сказав один житель, який поговорив з CNN на умовах анонімності, посилаючись на проблеми безпеки. "Минулої ночі були сильні бомбардування, навіть неможливо було спробувати заснути. Було так голосно", – додали вони.

Бомбардування тривали до раннього ранку вівторка, сказав інший житель. "Це тривало всю ніч, і це просто тривало", – розповіли вони CNN, також побажавши залишитися анонімним з міркувань безпеки.

"Це було схоже на одну з найгірших ночей досі. Я чув, що вони обстрілюють багато нових місць, але я не можу бути впевненим, цього разу це відчувалося дуже близько до мене", – додав він.

"З Ірану випливали апокаліптичні сцени масових поховань, вкритих попелом багатоквартирних будинків, густого чорного диму, що клубочиться над Тегераном, і рятувальників, які обережно витягують немовлят з-під завалів будівель, зруйнованих внаслідок запеклого американо-ізраїльського наступу. Усередині країни влада занурила іранців в ізоляцію, відключивши інтернет, що обмежує доступ до тих, хто спостерігає за дедалі смертоноснішим наступом", - ідеться у публікації CNN.

Рятувальники у понеділок поспішають врятувати людей, які опинилися в пастці після удару в Тегерані (Iranian Red Crescent Society)

Ізраїль

У вівторок з ранку Армія оборони Ізраїлю щонайменше чотири рази повідомляла, що виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль.

Також ЦАХАЛ у вівторок вдень повідомляв про нову "хвилю ударів по цілях іранського терористичного режиму в Тегерані", а також "удари по інфраструктурі "Хезболли" в Дахії в Бейруті".

Нові атаки на країни Перської затоки та суперечливі заяви Трампа - що відомо про Близький Схід на ранок

США

Тим часом міністр війни США Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн провели брифінг у Пентагоні, де обговорили триваючу війну США з Іраном.

Вони, зокрема, сказали під час пресконференції: