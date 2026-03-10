$43.900.1750.710.17
Страны G7 закладывают основу для использования нефтяных запасов из-за войны с Ираном

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Министры G7 планируют использовать нефтяные резервы для стабилизации рынка. МЭА предоставит данные о запасах для быстрого реагирования на скачки цен на топливо.

Страны G7 закладывают основу для использования нефтяных запасов из-за войны с Ираном

Министры стран "Группы семи" провели две встречи за два дня, чтобы подготовиться к потенциальному использованию своих стратегических нефтяных запасов для снижения цен, вызванных войной с Ираном, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

На первой встрече министров финансов G7 в понедельник было "принято принципиальное решение использовать все доступные инструменты для стабилизации рынков, включая потенциальное высвобождение запасов", заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр. В настоящее время Франция председательствует в G7 на ротационной основе.

Лескюр выступил с этим заявлением после очередной встречи министров энергетики G7 во вторник, которые "решили продолжить работу по подготовке к любой возможности", сказал он.

Министры запросили у Международного энергетического агентства, базирующегося в Париже, обновленные данные о запасах нефти и "подробную информацию, которую мы могли бы иметь под рукой, если бы решили использовать запасы", сказал он.

"Мы хотим быть готовыми отреагировать в любой момент", - сказал Лескюр.

Дополнение

В понедельник цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с середины 2022 года. Цены на нефть упали во вторник после достижения более чем трехлетнего максимума на предыдущей сессии, на фоне того, как президент США Дональд Трамп предсказал, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, что ослабило опасения по поводу длительных перебоев в мировых поставках нефти.

Юлия Шрамко

