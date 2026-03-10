Ціни на нафту різко впали після прогнозів Трампа про кінець війни

Ціни на нафту впали у вівторок після досягнення більш ніж трирічного максимуму на попередній сесії, на тлі того, як президент США Дональд Трамп передбачив, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитися, що послабило побоювання з приводу тривалих перебоїв у світовому постачанні нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,17 долара, або на 4,2%, до 94,79 долара за барель о 03:45 за Гринвічем (05:45 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 3,81 долара, або 4%, до 90,96 долара за барель. Обидва контракти впали на цілих 11%, перш ніж частково компенсувати втрати.

У понеділок ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з середини 2022 року, на тлі того, як скорочення поставок Саудівською Аравією та іншими виробниками під час американсько-ізраїльської війни, що розширюється, з Іраном посилило побоювання з приводу серйозних перебоїв у світових поставках.

Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну

Ціни пізніше знизилися після телефонної розмови глави кремля володимира путіна з Трампом, під час якої було обговорено пропозиції, спрямовані на якнайшвидше врегулювання війни з Іраном, як повідомив помічник кремля, що послабило побоювання з приводу затяжних перебоїв у постачанні.

Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти

У понеділок в інтерв'ю CBS News Трамп заявив, що, на його думку, війну проти Ірану "цілком завершено" і що Вашингтон "значно випереджає" свої початкові прогнози на чотири-п'ять тижнів.

"Очевидно, що коментарі Трампа про короткочасну війну заспокоїли ринки. Хоча вчора спостерігалася надмірна реакція на зростання, ми вважаємо, що сьогодні спостерігається надмірна реакція на зниження", - сказав Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектора в банку DBS, додавши, що ринок недооцінює ризики цих рівнів для нафти марки Brent.

"Ціни на нафту Murban і Dubai, як і раніше, значно перевищують 100 доларів за барель, тому практично нічого не змінилося в плані реальної ситуації", - додав він, маючи на увазі еталонні сорти нафти Близького Сходу.

У відповідь на заяви Трампа Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що "визначить кінець війни", і Тегеран не допустить експорту "жодного літра нафти" з регіону, якщо атаки США та Ізраїлю продовжаться, повідомили у вівторок державні ЗМІ з посиланням на представника КВІР.

Проте ціни залишаються під тиском, на тлі того, як Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій щодо росії та вивільнення запасів нафти на екстрені випадки в межах пакету заходів, спрямованих на стримування різкого зростання світових цін на нафту, згідно з численними джерелами.

Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти

"Обговорення з приводу ослаблення санкцій щодо російської нафти, коментарі Дональда Трампа, які натякають на можливість деескалації конфлікту, і можливість використання країнами G7 стратегічних нафтових резервів - все це вказувало на те саме: нафта так чи інакше продовжить надходити на ринок", - зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева у вівторковій записці.

"Щойно трейдери зрозуміли, що шляхи поставок все ще можуть бути збережені, початкова "премія на паніку", яка вчора підняла ціни вище за позначку в 100 доларів, почала згасати, і ціни на нафту швидко знизилися", - вказала вона.

У понеділок країни G7 заявили про готовність вжити "необхідних заходів" у відповідь на різке зростання світових цін на нафту, але утрималися від обіцянки розблокувати резерви на екстрені випадки.

G7 поки не планує використовувати стратегічні запаси нафти через війну в Ірані