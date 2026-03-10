Цены на нефть резко упали после прогнозов Трампа о конце войны

Цены на нефть упали во вторник после достижения более чем трехлетнего максимума на предыдущей сессии, на фоне того, как президент США Дональд Трамп предсказал, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, что ослабило опасения по поводу длительных перебоев в мировых поставках нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,17 доллара, или на 4,2%, до 94,79 доллара за баррель в 03:45 по Гринвичу (05:45 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 3,81 доллара, или 4%, до 90,96 доллара за баррель. Оба контракта упали на целых 11%, прежде чем частично компенсировать потери.

В понедельник цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с середины 2022 года, на фоне того, как сокращение поставок Саудовской Аравией и другими производителями во время расширяющейся американо-израильской войны с Ираном усилило опасения по поводу серьезных перебоев в мировых поставках.

Цены позже снизились после телефонного разговора главы кремля владимира путина с Трампом, в ходе которого были обсуждены предложения, направленные на скорейшее урегулирование войны с Ираном, как сообщил помощник кремля, что ослабило опасения по поводу затяжных перебоев в поставках.

В понедельник в интервью CBS News Трамп заявил, что, по его мнению, война против Ирана "полностью завершена" и что Вашингтон "значительно опережает" свои первоначальные прогнозы на четыре-пять недель.

"Очевидно, что комментарии Трампа о кратковременной войне успокоили рынки. Хотя вчера наблюдалась чрезмерная реакция на рост, мы считаем, что сегодня наблюдается чрезмерная реакция на снижение", - сказал Сувро Саркар, руководитель группы энергетического сектора в банке DBS, добавив, что рынок недооценивает риски этих уровней для нефти марки Brent.

"Цены на нефть Murban и Dubai, как и раньше, значительно превышают 100 долларов за баррель, поэтому практически ничего не изменилось в плане реальной ситуации", - добавил он, имея в виду эталонные сорта нефти Ближнего Востока.

В ответ на заявления Трампа Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что "определит конец войны", и Тегеран не допустит экспорта "ни одного литра нефти" из региона, если атаки США и Израиля продолжатся, сообщили во вторник государственные СМИ со ссылкой на представителя КСИР.

Однако цены остаются под давлением, на фоне того, как Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении россии и высвобождения запасов нефти на экстренные случаи в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть, согласно многочисленным источникам.

"Обсуждения по поводу ослабления санкций в отношении российской нефти, комментарии Дональда Трампа, намекающие на возможность деэскалации конфликта, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных резервов - все это указывало на то же самое: нефть так или иначе продолжит поступать на рынок", - отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева во вторничной записке.

"Как только трейдеры поняли, что пути поставок все еще могут быть сохранены, первоначальная "премия на панику", которая вчера подняла цены выше отметки в 100 долларов, начала угасать, и цены на нефть быстро снизились", - указала она.

В понедельник страны G7 заявили о готовности принять "необходимые меры" в ответ на резкий рост мировых цен на нефть, но воздержались от обещания разблокировать резервы на экстренные случаи.

