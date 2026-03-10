Цены на нефть резко упали после прогнозов Трампа о конце войны

$43.730.0850.540.36
ukenru
08:20 • 1892 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки – как им заражаются дети и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 25033 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 66661 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 39487 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 46154 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 49649 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 30022 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 66139 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33592 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 49288 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти9 марта, 22:56 • 50051 просмотра
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атакиPhotoVideo9 марта, 23:32 • 14833 просмотра
Пакистан вводит жесткую экономию из-за скачка цен на нефть10 марта, 00:43 • 6506 просмотра
"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным10 марта, 01:18 • 10652 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным06:25 • 13896 просмотра
публикации
Рука-нога-рот или вирус Коксаки – как им заражаются дети и чем опасна инфекция08:20 • 1882 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 53430 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 58305 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 66137 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 61288 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Покровск
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 17117 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 23990 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 24120 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 25213 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 28377 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Дипломатка
Социальная сеть

Цены на нефть резко упали после прогнозов Трампа о конце войны

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

Стоимость Brent и WTI снизилась на 4% из-за ожиданий деэскалации конфликта с Ираном. Трамп предположил ослабление санкций против РФ для стабилизации цен.

Цены на нефть резко упали после прогнозов Трампа о конце войны

Цены на нефть упали во вторник после достижения более чем трехлетнего максимума на предыдущей сессии, на фоне того, как президент США Дональд Трамп предсказал, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, что ослабило опасения по поводу длительных перебоев в мировых поставках нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,17 доллара, или на 4,2%, до 94,79 доллара за баррель в 03:45 по Гринвичу (05:45 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 3,81 доллара, или 4%, до 90,96 доллара за баррель. Оба контракта упали на целых 11%, прежде чем частично компенсировать потери.

В понедельник цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с середины 2022 года, на фоне того, как сокращение поставок Саудовской Аравией и другими производителями во время расширяющейся американо-израильской войны с Ираном усилило опасения по поводу серьезных перебоев в мировых поставках.

Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину09.03.26, 02:53 • 32962 просмотра

Цены позже снизились после телефонного разговора главы кремля владимира путина с Трампом, в ходе которого были обсуждены предложения, направленные на скорейшее урегулирование войны с Ираном, как сообщил помощник кремля, что ослабило опасения по поводу затяжных перебоев в поставках.

Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти10.03.26, 00:56 • 50238 просмотров

В понедельник в интервью CBS News Трамп заявил, что, по его мнению, война против Ирана "полностью завершена" и что Вашингтон "значительно опережает" свои первоначальные прогнозы на четыре-пять недель.

"Очевидно, что комментарии Трампа о кратковременной войне успокоили рынки. Хотя вчера наблюдалась чрезмерная реакция на рост, мы считаем, что сегодня наблюдается чрезмерная реакция на снижение", - сказал Сувро Саркар, руководитель группы энергетического сектора в банке DBS, добавив, что рынок недооценивает риски этих уровней для нефти марки Brent.

"Цены на нефть Murban и Dubai, как и раньше, значительно превышают 100 долларов за баррель, поэтому практически ничего не изменилось в плане реальной ситуации", - добавил он, имея в виду эталонные сорта нефти Ближнего Востока.

В ответ на заявления Трампа Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что "определит конец войны", и Тегеран не допустит экспорта "ни одного литра нефти" из региона, если атаки США и Израиля продолжатся, сообщили во вторник государственные СМИ со ссылкой на представителя КСИР.

Однако цены остаются под давлением, на фоне того, как Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении россии и высвобождения запасов нефти на экстренные случаи в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть, согласно многочисленным источникам.

Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти10.03.26, 00:56 • 50238 просмотров

"Обсуждения по поводу ослабления санкций в отношении российской нефти, комментарии Дональда Трампа, намекающие на возможность деэскалации конфликта, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных резервов - все это указывало на то же самое: нефть так или иначе продолжит поступать на рынок", - отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева во вторничной записке.

"Как только трейдеры поняли, что пути поставок все еще могут быть сохранены, первоначальная "премия на панику", которая вчера подняла цены выше отметки в 100 долларов, начала угасать, и цены на нефть быстро снизились", - указала она.

В понедельник страны G7 заявили о готовности принять "необходимые меры" в ответ на резкий рост мировых цен на нефть, но воздержались от обещания разблокировать резервы на экстренные случаи.

G7 пока не планирует использовать стратегические запасы нефти из-за войны в Иране09.03.26, 18:31 • 4694 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Владимир Путин
Нефть марки Brent
Reuters
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран