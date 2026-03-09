G7 пока не планирует использовать стратегические запасы нефти из-за войны в Иране

Группа семи крупнейших промышленно развитых государств решила пока не использовать стратегические резервы, чтобы противодействовать влиянию войны с Ираном на цены на нефть. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

"Мы еще не на этом этапе", — заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр после председательства на встрече своих коллег из стран G7.

Он также заявил журналистам в Брюсселе, что страны G7 готовы предпринять необходимые и скоординированные шаги для стабилизации рынков, в том числе при необходимости использовать стратегические запасы.

Напомним

Европейский газ подорожал на 30%, а уголь достиг максимума с ноября 2024 года. Блокада поставок из Ирана и Катара грозит мировым дефицитом.