G7 пока не планирует использовать стратегические запасы нефти из-за войны в Иране
Киев • УНН
Страны G7 решили пока не задействовать нефтяные резервы для стабилизации цен. Франция подтвердила готовность к скоординированным шагам в случае необходимости.
Группа семи крупнейших промышленно развитых государств решила пока не использовать стратегические резервы, чтобы противодействовать влиянию войны с Ираном на цены на нефть. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
"Мы еще не на этом этапе", — заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр после председательства на встрече своих коллег из стран G7.
Он также заявил журналистам в Брюсселе, что страны G7 готовы предпринять необходимые и скоординированные шаги для стабилизации рынков, в том числе при необходимости использовать стратегические запасы.
Напомним
Европейский газ подорожал на 30%, а уголь достиг максимума с ноября 2024 года. Блокада поставок из Ирана и Катара грозит мировым дефицитом.