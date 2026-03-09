G7 поки не планує використовувати стратегічні запаси нафти через війну в Ірані

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 2012 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12256 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22313 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14825 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35362 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29126 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45985 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65108 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107824 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56019 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30767 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39994 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28095 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11723 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16492 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16559 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28161 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35357 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 40046 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 107823 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 1580 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 3686 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 3824 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11775 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30835 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Серіали
Fox News

G7 поки не планує використовувати стратегічні запаси нафти через війну в Ірані

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Країни G7 вирішили поки не задіювати нафтові резерви для стабілізації цін. Франція підтвердила готовність до скоординованих кроків у разі потреби.

G7 поки не планує використовувати стратегічні запаси нафти через війну в Ірані

Група семи найбільших індустріально розвинених держав вирішила поки що не використовувати стратегічні резерви, щоб протидіяти впливу війни з Іраном на ціни на нафту. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

"Ми ще не на цьому етапі", — заявив міністр фінансів Франції Ролан Лескюр після головування на зустрічі своїх колег із країн G7.

Він також заявив журналістам у Брюсселі, що країни G7 готові вжити необхідних і скоординованих кроків для стабілізації ринків, зокрема за потреби використати стратегічні запаси.

Нагадаємо

Європейський газ подорожчав на 30%, а вугілля сягнуло максимуму з листопада 2024 року. Блокада постачань з Ірану та Катару загрожує світовим дефіцитом.

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Ассошіейтед Прес
G7
Брюссель
Франція
Іран