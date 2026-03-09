G7 поки не планує використовувати стратегічні запаси нафти через війну в Ірані
Київ • УНН
Країни G7 вирішили поки не задіювати нафтові резерви для стабілізації цін. Франція підтвердила готовність до скоординованих кроків у разі потреби.
Група семи найбільших індустріально розвинених держав вирішила поки що не використовувати стратегічні резерви, щоб протидіяти впливу війни з Іраном на ціни на нафту. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
"Ми ще не на цьому етапі", — заявив міністр фінансів Франції Ролан Лескюр після головування на зустрічі своїх колег із країн G7.
Він також заявив журналістам у Брюсселі, що країни G7 готові вжити необхідних і скоординованих кроків для стабілізації ринків, зокрема за потреби використати стратегічні запаси.
Нагадаємо
Європейський газ подорожчав на 30%, а вугілля сягнуло максимуму з листопада 2024 року. Блокада постачань з Ірану та Катару загрожує світовим дефіцитом.