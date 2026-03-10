Країни G7 закладають основу для використання нафтових запасів через війну з Іраном

Міністри країн "Групи семи" провели дві зустрічі за два дні, щоб підготуватися до потенційного використання своїх стратегічних нафтових запасів для зниження цін, викликаних війною з Іраном, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

На першій зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок було "ухвалено принципове рішення використати всі доступні інструменти для стабілізації ринків, включаючи потенційне вивільнення запасів", заявив міністр фінансів Франції Ролан Лескюр. Нині Франція головує у G7 на ротаційній основі.

Лескюр виступив із цією заявою після чергової зустрічі міністрів енергетики G7 у вівторок, які "вирішили продовжити роботу з підготовки до будь-якої можливості", сказав він.

Міністри попросили у Міжнародного енергетичного агентства, що базується в Парижі, оновлені дані про запаси нафти і "докладну інформацію, яку ми могли б мати під рукою, якби вирішили використати запаси", сказав він.

"Ми хочемо бути готовими відреагувати будь-якої миті", - сказав Лескюр.

Доповнення

У понеділок ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з середини 2022 року. Ціни на нафту впали у вівторок після досягнення більш ніж трирічного максимуму на попередній сесії, на тлі того, як президент США Дональд Трамп передбачив, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитися, що послабило побоювання з приводу тривалих перебоїв у світовому постачанні нафти.