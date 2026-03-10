Країни G7 закладають основу для використання нафтових запасів через війну з Іраном
Київ • УНН
Міністри G7 планують використати нафтові резерви для стабілізації ринку. МЕА надасть дані про запаси для швидкого реагування на стрибки цін на паливо.
Міністри країн "Групи семи" провели дві зустрічі за два дні, щоб підготуватися до потенційного використання своїх стратегічних нафтових запасів для зниження цін, викликаних війною з Іраном, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
На першій зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок було "ухвалено принципове рішення використати всі доступні інструменти для стабілізації ринків, включаючи потенційне вивільнення запасів", заявив міністр фінансів Франції Ролан Лескюр. Нині Франція головує у G7 на ротаційній основі.
Лескюр виступив із цією заявою після чергової зустрічі міністрів енергетики G7 у вівторок, які "вирішили продовжити роботу з підготовки до будь-якої можливості", сказав він.
Міністри попросили у Міжнародного енергетичного агентства, що базується в Парижі, оновлені дані про запаси нафти і "докладну інформацію, яку ми могли б мати під рукою, якби вирішили використати запаси", сказав він.
"Ми хочемо бути готовими відреагувати будь-якої миті", - сказав Лескюр.
Доповнення
У понеділок ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з середини 2022 року. Ціни на нафту впали у вівторок після досягнення більш ніж трирічного максимуму на попередній сесії, на тлі того, як президент США Дональд Трамп передбачив, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитися, що послабило побоювання з приводу тривалих перебоїв у світовому постачанні нафти.