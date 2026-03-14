У порту Фуджейра в ОАЕ зупинили частину операцій з перевантаження нафти після атаки дрона і пожежі - ЗМІ

$44.1650.96
ukenru
07:48 • 4922 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 44147 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 78179 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 42694 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 59488 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30 • 82828 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 101149 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 49624 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 30661 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 22501 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
5.7м/с
34%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні14 березня, 00:43 • 22341 перегляди
Балістична атака на Київ: у столиці пролунала серія вибухів14 березня, 01:32 • 12908 перегляди
Дрони атакували Афіпський НПЗ у краснодарському краї рфVideo14 березня, 01:54 • 14542 перегляди
Скасування санкцій США на нафту рф зміцнить вразливу російську військову економіку - ISW14 березня, 03:01 • 8518 перегляди
Ракетна атака на Бровари: є загиблий та пораненіPhoto14 березня, 03:13 • 17565 перегляди
Публікації
Топ-10 рецептів корисних перекусів09:04 • 3978 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 24736 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 29976 перегляди
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 31392 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 44149 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Київська область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 18189 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 16095 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 30268 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 53283 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 35482 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Фільм
Ланцет (баражуючий боєприпас)

У порту Фуджейра в ОАЕ зупинили частину операцій з перевантаження нафти після атаки дрона і пожежі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 66 перегляди

В ОАЕ спалахнула пожежа через падіння уламків безпілотника на території порту. Деякі операції з нафтою призупинено, інформація про постраждалих відсутня.

У порту Фуджейра в ОАЕ зупинили частину операцій з перевантаження нафти після атаки дрона і пожежі - ЗМІ
фото ілюстративне

Деякі операції з перевантаження нафти були призупинені в еміраті Фуджейра, великому центрі бункерування, в Об'єднаних Арабських Еміратах, з посиланням на промислові та торговельні джерела, після того, як там у суботу спалахнула пожежа, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пожежа сталася після того, як уламки впали під час перехоплення дрона, але про постраждалих не повідомлялося, повідомив медіа-офіс емірату.

Додається, що сили цивільної оборони вживають заходів для локалізації пожежі.

Влада не надала жодної інформації про повідомлення про призупинення операцій.

Раніше Bloomberg повідомляло, що деякі операції з перевантаження нафти в порту Фуджейра, за межами Ормузької протоки, були призупинені після атаки дрона та пожежі.

Державний нафтовий гігант Абу-Дабі ADNOC, який працює в еміраті, не одразу відповів на запит про коментар.

У вівторок ADNOC закрив свій нафтопереробний завод у Рувайсі у відповідь на пожежу на об'єкті в комплексі після удару безпілотника, повідомило джерело, обізнане з ситуацією, що призвело до подальших порушень у роботі енергетичної інфраструктури через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Атака на два нафтові танкери в Іраку призвела до зупинки нафтових терміналів12.03.26, 08:56 • 4110 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Електроенергія
Ізраїль
Reuters
Bloomberg
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран