У порту Фуджейра в ОАЕ зупинили частину операцій з перевантаження нафти після атаки дрона і пожежі - ЗМІ
В ОАЕ спалахнула пожежа через падіння уламків безпілотника на території порту. Деякі операції з нафтою призупинено, інформація про постраждалих відсутня.
Деякі операції з перевантаження нафти були призупинені в еміраті Фуджейра, великому центрі бункерування, в Об'єднаних Арабських Еміратах, з посиланням на промислові та торговельні джерела, після того, як там у суботу спалахнула пожежа, повідомляє Reuters, пише УНН.
Пожежа сталася після того, як уламки впали під час перехоплення дрона, але про постраждалих не повідомлялося, повідомив медіа-офіс емірату.
Додається, що сили цивільної оборони вживають заходів для локалізації пожежі.
Влада не надала жодної інформації про повідомлення про призупинення операцій.
Раніше Bloomberg повідомляло, що деякі операції з перевантаження нафти в порту Фуджейра, за межами Ормузької протоки, були призупинені після атаки дрона та пожежі.
Державний нафтовий гігант Абу-Дабі ADNOC, який працює в еміраті, не одразу відповів на запит про коментар.
У вівторок ADNOC закрив свій нафтопереробний завод у Рувайсі у відповідь на пожежу на об'єкті в комплексі після удару безпілотника, повідомило джерело, обізнане з ситуацією, що призвело до подальших порушень у роботі енергетичної інфраструктури через війну США та Ізраїлю проти Ірану.
