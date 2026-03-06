США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку

$43.720.26
23:07 • 6314 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 16415 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 22398 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 49920 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
5 березня, 12:39 • 88392 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 48964 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 43709 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 70088 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26360 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50011 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Поліція Балі підтвердила, що понівечені останки належать зниклому українському туристу5 березня, 18:04 • 10323 перегляди
Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду, саме він є перешкодою - Трамп5 березня, 18:09 • 7768 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 11043 перегляди
Трамп заявив, що "цілком підтримав би" курдів, які почали повстання в Ірані5 березня, 18:47 • 5018 перегляди
Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський 5 березня, 18:50 • 5748 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 26335 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 55968 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 70097 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 78932 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 78736 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Музикант
Олександр Сирський
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Каліфорнія
Білий дім
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 798 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 11076 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 14440 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 35858 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 42716 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Золото

США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Міністерство фінансів США видало ліцензію, що дозволяє індійським компаніям купувати російську нафту в морі. Це екстрений захід для компенсації дефіциту палива через закриття Ормузької протоки.

США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку

Міністерство фінансів США видало спеціальну генеральну ліцензію, що дозволяє індійським компаніям купувати російську нафту та нафтопродукти, які вже перебувають у морі. Рішення було ухвалене 5 березня як екстрений захід, покликаний компенсувати дефіцит палива, що виник через повне закриття Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з розпорядженням міністра фінансів Скотта Бессента, дія ліцензії завершиться 4 квітня о 00:01 за вашингтонським часом. Документ поширюється виключно на індійські нафтопереробні заводи та вантажі, які фактично застрягли в азійських водах – за оцінками аналітиків, йдеться про 9,5 мільйонів барелів нафти.

Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ05.03.26, 21:35 • 4614 переглядiв

Такий крок є вимушеним відступом від попередньої політики адміністрації Дональда Трампа, яка раніше запроваджувала мита проти Індії, намагаючись змусити уряд Нарендри Моді повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

Щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок, Міністерство фінансів США видає тимчасове 30-денне звільнення, яке дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту

– заявив Скотт Бессент.

Він також додав, що цей захід дозволяє операції лише з тією сировиною, яка "вже застрягла в морі".

Адміністрація Трампа розглядає екстрені заходи для стабілізації цін на нафту через війну з Іраном06.03.26, 02:16 • 2854 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Міністерство фінансів США
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки