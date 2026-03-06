США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку
Київ • УНН
Міністерство фінансів США видало спеціальну генеральну ліцензію, що дозволяє індійським компаніям купувати російську нафту та нафтопродукти, які вже перебувають у морі. Рішення було ухвалене 5 березня як екстрений захід, покликаний компенсувати дефіцит палива, що виник через повне закриття Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з розпорядженням міністра фінансів Скотта Бессента, дія ліцензії завершиться 4 квітня о 00:01 за вашингтонським часом. Документ поширюється виключно на індійські нафтопереробні заводи та вантажі, які фактично застрягли в азійських водах – за оцінками аналітиків, йдеться про 9,5 мільйонів барелів нафти.
Такий крок є вимушеним відступом від попередньої політики адміністрації Дональда Трампа, яка раніше запроваджувала мита проти Індії, намагаючись змусити уряд Нарендри Моді повністю відмовитися від російських енергоносіїв.
Щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок, Міністерство фінансів США видає тимчасове 30-денне звільнення, яке дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту
Він також додав, що цей захід дозволяє операції лише з тією сировиною, яка "вже застрягла в морі".
