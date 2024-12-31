У США двоє чоловіків загинули під час пошуків Бігфута

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Двоє чоловіків з Портленда загинули під час пошуків доказів існування Сасквоча у Національному лісі. Їх знайшли мертвими після триденних пошуків за участю 60 добровольців.

Двох чоловіків знайшли мертвими у віддаленому лісі під час пошуків Сасквоча, також відомого як Бігфут, за даними влади штату Вашингтон, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Двоє чоловіків з Портленда, штат Орегон, були знайдені мертвими після триденних пошуків, розпочатих на Різдво після того, як член сім'ї повідомив, що обидва не повернулася з поїздки до Національного лісу Гіффорд-Пінчот, щоб знайти докази існування міфічних волохатих, лісових, двоногих приматів.

У "виснажливих" пошуках брало участь понад 60 добровольців, які шукали за допомогою літаків та собак у густій ​​лісистій місцевості та в умовах суворого холоду, ідеться у пресрелізі офісу шерифа округу Скаманія.

"Обидві смерті, очевидно, викликані впливом, виходячи з погодних умов і поганої підготовки", - ідеться в заяві.

Офіс шерифа виявив автомобіль, що належить жертвам, неподалік міста Віллард, сказано в заяві, і пошуки були перенаправлені на цю територію. Також використовувалися безпілотники, а для допомоги у пошуках було викликано групу вертольотів берегової охорони.

Чиновники не назвали імена двох жертв, яким було 37 та 59 років.

Погодні умови у Каскадних горах у дні до та під час пошуків були холодними, у тому числі були сніг, крижаний дощ та температура нижче нуля.

Рятувальникам також довелося боротися з високим рівнем води в річках і деревами, що впали.

Доповнення

Повідомлялося про сотні випадків спостереження снігової людини на північному заході Тихого океану в Сполучених Штатах та на заході Канади. Поряд з Лох-Неським чудовиськом, ця істота є одним із найвідоміших криптидів у світі.

Було так багато ймовірних спостережень, що деякі громади вжили жартівливих заходів для захисту волохатої міфічної істоти. В окрузі Скаманія, де пара зникла, людина може отримати рік в'язниці або штраф обсягом 1000 доларів, якщо одній із фольклорних істот буде завдано шкоди.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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