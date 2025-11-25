У Стамбулі помер колишній кримський політвʼязень Едем Бекіров
Київ • УНН
24 листопада у Стамбулі помер колишній кримський політвʼязень Едем Бекіров. Він був активістом, нагородженим державною стипендією за захист прав громадян.
24 листопада у Стамбулі після тяжкої хвороби помер колишній кримський політвʼязень Едем Бекіров. Про це повідомляє представництво Президента в Криму, пише УНН.
Після тривалої хвороби 24 листопада Едем Бекіров помер в одній зі стамбульських лікарень. Представництво Президента в Автономній Республіці Крим розділяє невимовний біль та висловлює щирі співчуття родині Едема Бекірова
Зазначається, що Бекіров був кримським активістом та політвʼязнем. За активну громадську діяльність, яка сприяє захисту прав і свобод громадян та зміцненню української державності у грудні 2022 року указом Президента України йому призначено державну стипендію імені Левка Лук’яненка. Бекіров був втіленням незламної гідності, людиною, яка не схилила голови перед російською окупацією. Його незламна воля стала прикладом для всіх, хто бореться за Крим.
Зауважується, що попри хвороби, з якими чоловік боровся багато років, Едем Бекіров відвідував частину сім’ї, яка залишилася в окупованому Криму. Під час одного з візитів у 2018 році на адмінкордоні його затримало фсб, а згодом звинуватило у "зберіганні вибухових речовин". Завдяки численним зусиллям Україні вдалося звільнити Бекірова з російського полону у рамках обміну у 2019 році.
У квітні 2022 року, завдяки спільним зусиллям Меджлісу, Міністерства охорони здоров’я, Посольства Туреччини в Україні та інших партнерів, Едема Бекірова вдалося евакуювати до Стамбула на лікування.
