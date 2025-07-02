Омбудсман про повернення кримських політв'язнів: ведемо дискусії з країнами, які можуть тиснути на рф
Київ • УНН
Україна веде переговори з потенційними країнами-посередниками для повернення цивільних заручників, зокрема кримських політв'язнів.
Україна продовжує вести дискусії з потенційними країнами, які можуть тиснути на росію, щоб категорія цивільних заручників, зокрема, кримські політв'язнів, повернулась в Україну. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
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На запитання, чи пояснює росія, чому не хочуть повертати, відпускати кримських політв'язнів, Лубінець відповів: "росія нічого не пояснює. Просто не повертає політичних в'язнів, представників кримськотатарського народу та інших громадян України, які були затримані на території Криму".
За його словами, українська сторона неодноразово за посередництвом різних країн намагалася це проговорити.
Чи намагалися ми це окремо проговорити? Так, неодноразово за посередництвом різних країн. Декілька повернень громадян України, які були затримані на території Криму відбувалося за посередництвом Туреччини. Ми продовжуємо вести дискусії з потенційними країнами, які можуть тиснути на рф, щоб ця категорія цивільних заручників повернулась в Україну
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Меджліс кримськотатарського народу намагається залучати країни, які певною мірою зберігають відносини з росією, в тому числі й Туреччину, для повернення кримських політв'язнів, зокрема представників кримськотатарського народу.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров також розповів про звільнення яких категорій людей росія відкидає.
За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, за весь період окупації кількість політв’язнів та переслідуваних у кримінальних справах досягла 412 в окупованому Криму, 244 з них – представники корінного кримськотатарського народу.