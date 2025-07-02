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Омбудсмен о возвращении крымских политзаключенных: ведем дискуссии со странами, которые могут давить на рф

Киев • УНН

 • 55 просмотра

Украина ведет переговоры с потенциальными странами-посредниками для возвращения гражданских заложников, в частности крымских политзаключенных.

Омбудсмен о возвращении крымских политзаключенных: ведем дискуссии со странами, которые могут давить на рф

Украина продолжает вести дискуссии с потенциальными странами, которые могут оказать давление на россию, чтобы категория гражданских заложников, в частности, крымских политзаключенных, вернулась в Украину. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, объясняет ли россия, почему не хотят возвращать, отпускать крымских политзаключенных, Лубинец ответил: "россия ничего не объясняет. Просто не возвращает политических заключенных, представителей крымскотатарского народа и других граждан Украины, которые были задержаны на территории Крыма".

По его словам, украинская сторона неоднократно посредством различных стран пыталась это проговорить.

Пытались ли мы это отдельно проговорить? Да, неоднократно посредством различных стран. Несколько возвращений граждан Украины, которые были задержаны на территории Крыма, происходило посредством Турции. Мы продолжаем вести дискуссии с потенциальными странами, которые могут давить на рф, чтобы эта категория гражданских заложников вернулась в Украину

- рассказал Лубинец.

Украина вернула из российского плена еще 10 человек. Среди них - заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял28.06.24, 21:58 • 79018 просмотров

Дополнение

Меджлис крымскотатарского народа пытается привлекать страны, которые в определенной степени сохраняют отношения с россией, в том числе и Турцию, для возвращения крымских политзаключенных, в частности представителей крымскотатарского народа.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров также рассказал об освобождении каких категорий людей россия отказывает.

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, за весь период оккупации количество политзаключенных и преследуемых по уголовным делам достигло 412 в оккупированном Крыму, 244 из них – представители коренного крымскотатарского народа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществополитикаНовости Мира
Рефат Чубаров
Крым
Турция
Украина
Tesla
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