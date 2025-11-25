В Стамбуле умер бывший крымский политзаключенный Эдем Бекиров
Киев • УНН
24 ноября в Стамбуле умер бывший крымский политзаключенный Эдем Бекиров. Он был активистом, награжденным государственной стипендией за защиту прав граждан.
24 ноября в Стамбуле после тяжелой болезни скончался бывший крымский политзаключенный Эдем Бекиров. Об этом сообщает представительство Президента в Крыму, пишет УНН.
После продолжительной болезни 24 ноября Эдем Бекиров скончался в одной из стамбульских больниц. Представительство Президента в Автономной Республике Крым разделяет невыразимую боль и выражает искренние соболезнования семье Эдема Бекирова
Отмечается, что Бекиров был крымским активистом и политзаключенным. За активную общественную деятельность, способствующую защите прав и свобод граждан и укреплению украинской государственности, в декабре 2022 года указом Президента Украины ему назначена государственная стипендия имени Левка Лукьяненко. Бекиров был воплощением несокрушимого достоинства, человеком, который не склонил головы перед российской оккупацией. Его несокрушимая воля стала примером для всех, кто борется за Крым.
Отмечается, что несмотря на болезни, с которыми мужчина боролся много лет, Эдем Бекиров посещал часть семьи, которая осталась в оккупированном Крыму. Во время одного из визитов в 2018 году на админгранице его задержало ФСБ, а впоследствии обвинило в "хранении взрывчатых веществ". Благодаря многочисленным усилиям Украине удалось освободить Бекирова из российского плена в рамках обмена в 2019 году.
В апреле 2022 года, благодаря совместным усилиям Меджлиса, Министерства здравоохранения, Посольства Турции в Украине и других партнеров, Эдема Бекирова удалось эвакуировать в Стамбул на лечение.
