4622 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
11135 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
10644 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
10898 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 34382 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 65627 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 57506 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 51137 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 80215 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 71532 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
В Стамбуле умер бывший крымский политзаключенный Эдем Бекиров

Киев • УНН

 • 204 просмотра

24 ноября в Стамбуле умер бывший крымский политзаключенный Эдем Бекиров. Он был активистом, награжденным государственной стипендией за защиту прав граждан.

24 ноября в Стамбуле после тяжелой болезни скончался бывший крымский политзаключенный Эдем Бекиров. Об этом сообщает представительство Президента в Крыму, пишет УНН.

После продолжительной болезни 24 ноября Эдем Бекиров скончался в одной из стамбульских больниц. Представительство Президента в Автономной Республике Крым разделяет невыразимую боль и выражает искренние соболезнования семье Эдема Бекирова

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Бекиров был крымским активистом и политзаключенным. За активную общественную деятельность, способствующую защите прав и свобод граждан и укреплению украинской государственности, в декабре 2022 года указом Президента Украины ему назначена государственная стипендия имени Левка Лукьяненко. Бекиров был воплощением несокрушимого достоинства, человеком, который не склонил головы перед российской оккупацией. Его несокрушимая воля стала примером для всех, кто борется за Крым.

Отмечается, что несмотря на болезни, с которыми мужчина боролся много лет, Эдем Бекиров посещал часть семьи, которая осталась в оккупированном Крыму. Во время одного из визитов в 2018 году на админгранице его задержало ФСБ, а впоследствии обвинило в "хранении взрывчатых веществ". Благодаря многочисленным усилиям Украине удалось освободить Бекирова из российского плена в рамках обмена в 2019 году.

В апреле 2022 года, благодаря совместным усилиям Меджлиса, Министерства здравоохранения, Посольства Турции в Украине и других партнеров, Эдема Бекирова удалось эвакуировать в Стамбул на лечение.

Омбудсмен о возвращении крымских политзаключенных: ведем дискуссии со странами, которые могут давить на рф02.07.25, 16:40 • 1439 просмотров

Ольга Розгон

