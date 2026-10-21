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Трамп хочет заставить Украину подписать мирное соглашение на саммите G20 - The Atlantic

Киев • УНН

 • 3318 просмотра

Американская администрация может давить на Киев ради соглашения в декабре. россия тем временем может усилить удары по энергетике Украины.

Трамп хочет заставить Украину подписать мирное соглашение на саммите G20 - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп хочет заставить Украину подписать мирное соглашение на саммите G20 в декабре. В то же время россия может использовать это время для усиления ударов по энергетике Украины с целью обречь ее население на смерть. Об этом говорится в материале The Atlantic, передает УНН.

Подробности

Следующие два месяца могут стать решающими. российские удары по энергетике и давление США могут повлиять на условия завершения войны. В то же время Трамп обвиняет Украину в росте цен на топливо в США, а кремль предлагал обсудить Украину без ее участия, отмечают авторы публикации.

Президент США, который ранее хвастался, что сможет решить вопрос войны за 24 часа, отменил некоторые санкции против россии и заключил с путиным соглашение об импорте дизельного топлива, чем придал импульс российской военной машине. Он и его союзники угрожали Киеву, требуя от Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, иначе Украина рискует потерять доступ к американской разведке, вооружению и спутниковой связи, которые она использует для самообороны. Теперь календарь стал врагом Украины - и, как опасаются украинцы, таким же врагом стал и Дональд Трамп

- говорится в публикации.

Также в издании The Atlantic не исключают очередного приостановления помощи со стороны США, если Украина не прекратит наносить удары по российским НПЗ.

Некоторые лица из окружения Трампа высказали мнение, что США должны пойти еще дальше и прекратить обмен разведданными с Украиной. Покорность Трампа путину является актуальной темой уже в течение десятилетия, однако этот новый виток подхалимства создал для республиканцев еще одно препятствие накануне выборов. Смерть Линдси Грэма лишила Украину ее главного защитника в ближайшем окружении Трампа, и никто не смог занять его место в вопросе поддержки Украины

- говорится в публикации.

Напомним

Помощник путина юрий ушаков заявил о готовности россии возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США в 10-х числах ноября.

Евгений Устименко

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