Boeing різко нарощує виробництво ракетних компонентів для Patriot – компанія перевищить річний план
Київ • УНН
Boeing за останні 12 місяців виготовив понад 1000 систем самонаведення для Patriot. Компанія розширює виробництво на тлі зростання попиту.
Американська компанія Boeing планує перевищити річні показники виробництва систем самонаведення для ракет Patriot на тлі стрімкого зростання світового попиту на боєприпаси протиповітряної оборони. За останні 12 місяців підприємство вже виготовило понад тисячу таких компонентів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Генеральний директор Boeing Defense, Space and Security Стів Паркер під час заходу у Вашингтоні 19 листопада заявив, що компанія впевнено рухається до перевиконання плану у 850 систем самонаведення.
За його словами, виробництво продовжує зростати, а наступного року Boeing планує ще більше розширити потужності.
Компанія вже активно збільшує штат працівників та інвестує у виробничу інфраструктуру, щоб забезпечити необхідні обсяги постачання.
США готуються потроїти виробництво ракет Patriot
У липні американська корпорація Lockheed Martin отримала контракт на 59 мільярдів доларів, який передбачає трикратне збільшення виробництва ракет Patriot.
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Boeing виступає постачальником систем самонаведення для сучасних ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються комплексами Patriot.
Зростання виробництва пов'язане, зокрема, з інтенсивним застосуванням цих ракет американськими військовими під час бойових дій проти Ірану.
Паркер зазначив, що постачальники також вкладають власні кошти в розширення виробництва, щоб задовольнити потреби оборонного відомства США.
У Boeing очікують, що нарощування випуску ракетних компонентів триватиме й у 2027 році.
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