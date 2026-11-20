Boeing резко наращивает производство ракетных компонентов для Patriot — компания превысит годовой план
Киев • УНН
За последние 12 месяцев Boeing изготовила более 1000 систем наведения для Patriot. Компания расширяет производство на фоне роста спроса.
Американская компания Boeing планирует превысить годовые показатели производства систем наведения для ракет Patriot на фоне стремительного роста мирового спроса на боеприпасы противовоздушной обороны. За последние 12 месяцев предприятие уже изготовило более тысячи таких компонентов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Генеральный директор Boeing Defense, Space and Security Стив Паркер во время мероприятия в Вашингтоне 19 ноября заявил, что компания уверенно движется к перевыполнению плана по производству 850 систем наведения.
По его словам, производство продолжает расти, а в следующем году Boeing планирует еще больше расширить мощности.
Компания уже активно увеличивает штат сотрудников и инвестирует в производственную инфраструктуру, чтобы обеспечить необходимые объемы поставок.
США готовятся утроить производство ракет Patriot
В июле американская корпорация Lockheed Martin получила контракт на 59 миллиардов долларов, предусматривающий трехкратное увеличение производства ракет Patriot.
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Boeing выступает поставщиком систем наведения для современных ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются комплексами Patriot.
Рост производства связан, в частности, с интенсивным применением этих ракет американскими военными во время боевых действий против Ирана.
Паркер отметил, что поставщики также вкладывают собственные средства в расширение производства, чтобы удовлетворить потребности оборонного ведомства США.
В Boeing ожидают, что наращивание выпуска ракетных компонентов продолжится и в 2027 году.
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