Міжнародний день Піно Нуар та День "Ніколи не здавайся": що ще відзначають 18 серпня

17 серпня, 18:51 • 14818 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 27971 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 36715 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 70820 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 129693 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 85806 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 83397 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66996 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54797 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248305 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
"Це не мир, а капітуляція": реакція Європи на пропозиції віддати українські землі росії
Літак Зеленського прямує до США на зустріч з Трампом
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі Гази
"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 70803 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 371362 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 325116 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Брюссель
Аляска
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Безпілотний літальний апарат
Bild
Truth Social
Футбол
Шахед-136

Міжнародний день Піно Нуар та День "Ніколи не здавайся": що ще відзначають 18 серпня

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Сьогодні, 18 серпня, відзначають Міжнародний день Піно Нуар та День "Ніколи не здавайся". Також святкують День протизаплідних таблеток, День поганої поезії та День пам'яті мучеників Флора і Лавра.

Сьогодні, 18 серпня, відзначають Міжнародний день Піно Нуар та День "Ніколи не здавайся" - свято, яке закликає людей не опускати руки перед труднощами та продовжувати рухатися до своїх цілей, пише УНН.

День протизаплідних таблеток 

Щорічно 18 серпня відзначають День протизаплідних таблеток. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про значення протизаплідних таблеток для репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Протизаплідні таблетки справили справжню революцію у сфері жіночого здоров’я, надаючи ефективний, безпечний і зручний спосіб запобігання небажаній вагітності. Вони дозволяють жінкам контролювати своє репродуктивне життя, роблять планування сім’ї більш передбачуваним і сприяють зміцненню автономії та свободи вибору. День протизаплідних таблеток нагадує про важливість освіти у сфері сексуального здоров’я та доступу до безпечних засобів контрацепції для всіх жінок.

Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок06.08.25, 15:59 • 89957 переглядiв

День "Ніколи не здавайся" 

День "Ніколи не здавайся" відзначається щорічно 18 серпня та присвячений вихованню рішучості, стійкості та наполегливості. Цей день закликає людей не опускати руки перед труднощами, продовжувати рухатися до своїх цілей і надихати інших на подолання перешкод. 

Вперше День "Ніколи не здавайся" святкували у 2019 році, його започаткували місцеві підприємці міста Кнокке, Бельгія. Дата обрана на честь досягнення французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив унікальний заплив, що з’єднав п’ять континентів, використовуючи спеціально виготовлені ласти.

Круазон, який втратив усі кінцівки внаслідок нещасного випадку з електричним струмом, прагнув, щоб його подвиг став джерелом натхнення для людей з інвалідністю та всіх, хто стикається з життєвими викликами.

У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів 16.08.25, 10:05 • 59801 перегляд

День поганої поезії

Щороку 18 серпня відзначається День поганої поезії - свято, присвячене гумору, творчості та веселому підходу до літератури. Ідея цього незвичайного дня належить подружжю Томасу та Рут Рой, засновникам компанії Wellcat Holidays, відомих своїми оригінальними святковими ініціативами.

Томас Рой багато років займався створенням нових свят, прагнучи внести більше гумору та радості у повсякденне життя людей. Зараз він продовжує цю справу разом із дружиною Рут, і разом вони організували понад 100 різноманітних подій. Більшість із них такі ж нестандартні та кумедні, як і День поганої поезії, що робить їх святкування особливо яскравим і веселим.

Міжнародний день Піно Нуар

Свято відзначається щороку 18 серпня і присвячене одному з найвідоміших сортів винограду. Піно Нуар вирощують ще з I століття на старовинних виноградниках Бургундії, Франція. Назва сорту походить від французьких слів "сосна" і "чорний", що описує щільно згруповані темні ягоди. Римляни, захопивши Галлію, оцінили якість винограду і почали вирощувати його для знаті та католицької церкви. Монахи-цистерціанці вдосконалили методи культивації, а після Французької революції 1789 року доступ до вина став ширшим.

Завдяки своїй вишуканості та характерному смаку Піно Нуар поширився по всьому світу. Незважаючи на вибагливість у вирощуванні, він прижився у Каліфорнії, Орегоні, Новій Зеландії та інших регіонах, кожен з яких додає винам власний неповторний відтінок.

Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог21.07.25, 17:45 • 67179 переглядiв

День пмяті мучеників Флора і Лавра

Близнюки Флор і Лавр жили у III столітті нашої ери в Римській імперії, за часів правління імператорів Діоклетіана або Максиміана. Вони були ковалями та ремісниками, виготовляли підкови та інші інструменти для обробки землі, через що їх вважають покровителями землеробів і тваринників.

Флор і Лавр таємно допомагали нужденним, проповідували віру та доглядали за тваринами, лікували їх. Коли почалися переслідування християн, брати відмовилися зректися віри та приносити жертви язичницьким богам. За це їх заарештували, жорстоко катували і зрештою стратили — за переказами, вони були обезголовлені. Їхня смерть стала символом непохитної віри та відданості християнським принципам.

Папа Лев XIV закликав припинити війну в Україні та зупинити гуманітарну кризу в Газі15.08.25, 14:08 • 4011 переглядiв

Альона Уткіна

Суспільство
Орегон
Нова Зеландія
Каліфорнія
Франція
Бельгія