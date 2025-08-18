Міжнародний день Піно Нуар та День "Ніколи не здавайся": що ще відзначають 18 серпня

Сьогодні, 18 серпня, відзначають Міжнародний день Піно Нуар та День "Ніколи не здавайся" - свято, яке закликає людей не опускати руки перед труднощами та продовжувати рухатися до своїх цілей, пише УНН.

День протизаплідних таблеток

Щорічно 18 серпня відзначають День протизаплідних таблеток. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про значення протизаплідних таблеток для репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Протизаплідні таблетки справили справжню революцію у сфері жіночого здоров’я, надаючи ефективний, безпечний і зручний спосіб запобігання небажаній вагітності. Вони дозволяють жінкам контролювати своє репродуктивне життя, роблять планування сім’ї більш передбачуваним і сприяють зміцненню автономії та свободи вибору. День протизаплідних таблеток нагадує про важливість освіти у сфері сексуального здоров’я та доступу до безпечних засобів контрацепції для всіх жінок.

День "Ніколи не здавайся"

День "Ніколи не здавайся" відзначається щорічно 18 серпня та присвячений вихованню рішучості, стійкості та наполегливості. Цей день закликає людей не опускати руки перед труднощами, продовжувати рухатися до своїх цілей і надихати інших на подолання перешкод.

Вперше День "Ніколи не здавайся" святкували у 2019 році, його започаткували місцеві підприємці міста Кнокке, Бельгія. Дата обрана на честь досягнення французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив унікальний заплив, що з’єднав п’ять континентів, використовуючи спеціально виготовлені ласти.

Круазон, який втратив усі кінцівки внаслідок нещасного випадку з електричним струмом, прагнув, щоб його подвиг став джерелом натхнення для людей з інвалідністю та всіх, хто стикається з життєвими викликами.

День поганої поезії

Щороку 18 серпня відзначається День поганої поезії - свято, присвячене гумору, творчості та веселому підходу до літератури. Ідея цього незвичайного дня належить подружжю Томасу та Рут Рой, засновникам компанії Wellcat Holidays, відомих своїми оригінальними святковими ініціативами.

Томас Рой багато років займався створенням нових свят, прагнучи внести більше гумору та радості у повсякденне життя людей. Зараз він продовжує цю справу разом із дружиною Рут, і разом вони організували понад 100 різноманітних подій. Більшість із них такі ж нестандартні та кумедні, як і День поганої поезії, що робить їх святкування особливо яскравим і веселим.

Міжнародний день Піно Нуар

Свято відзначається щороку 18 серпня і присвячене одному з найвідоміших сортів винограду. Піно Нуар вирощують ще з I століття на старовинних виноградниках Бургундії, Франція. Назва сорту походить від французьких слів "сосна" і "чорний", що описує щільно згруповані темні ягоди. Римляни, захопивши Галлію, оцінили якість винограду і почали вирощувати його для знаті та католицької церкви. Монахи-цистерціанці вдосконалили методи культивації, а після Французької революції 1789 року доступ до вина став ширшим.

Завдяки своїй вишуканості та характерному смаку Піно Нуар поширився по всьому світу. Незважаючи на вибагливість у вирощуванні, він прижився у Каліфорнії, Орегоні, Новій Зеландії та інших регіонах, кожен з яких додає винам власний неповторний відтінок.

День пмяті мучеників Флора і Лавра

Близнюки Флор і Лавр жили у III столітті нашої ери в Римській імперії, за часів правління імператорів Діоклетіана або Максиміана. Вони були ковалями та ремісниками, виготовляли підкови та інші інструменти для обробки землі, через що їх вважають покровителями землеробів і тваринників.

Флор і Лавр таємно допомагали нужденним, проповідували віру та доглядали за тваринами, лікували їх. Коли почалися переслідування християн, брати відмовилися зректися віри та приносити жертви язичницьким богам. За це їх заарештували, жорстоко катували і зрештою стратили — за переказами, вони були обезголовлені. Їхня смерть стала символом непохитної віри та відданості християнським принципам.

