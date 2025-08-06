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Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок

Київ • УНН

 • 5198 перегляди

Державна програма безоплатного лікування безпліддя доступна жінкам до 40 років, але вікове обмеження можуть переглянути. Програма покриває всі витрати на допоміжні репродуктивні технології, включаючи повторні спроби.

Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок

Державною програмою безоплатного лікування безпліддя можуть скористатися жінки, яким не більше 40 років на момент початку лікування, адже тоді більше шансів на позитивний результат. Але це не означає, що не буде в майбутньому переглядатися вікове обмеження. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Програма лікування безпліддя та як вона працює

За словами Ляшка, щоб скористатися програмою допоміжних репродуктивних технологій потрібно, щоб людині був встановлений діагноз чоловіче або жіноче безпліддя.

Жінка повинна бути не старше 40 років. Для того, щоб скористатися програмою, потрібно прийти до свого сімейного лікаря, отримати направлення до акушера-гінеколога, який реально встановлює цей діагноз. Якщо є підозра або (лікар - ред.) рекомендує проводити допоміжні репродуктивні технології, то він дає направлення в один з понад 40 закладів охорони здоров'я, які на сьогодні надають послугу з допоміжних репродуктивних технологій 

- розповів Ляшко.

За його словами, далі в цьому закладі проходить консультація лікаря-репродуктолога й збирається консиліум, який розглядає плюси та мінуси для того, щоб рекомендувати парі зробити послугу з допоміжних репродуктивних технологій, які повністю оплачує держава.

Таким чином у родини є можливість отримати державну послугу з допоміжних репродуктивних технологій 

- сказав міністр.

Чи оплачує держава повторну спробу ЕКЗ

Ляшко прокоментував, чи держава покриває наступні спроби запліднення, якщо перша була невдала.

Так...Можна звернутися й за повторним етапом допоміжних репродуктивних технологій 

- сказав Ляшко.

Причина вікового бар'єра для жінок 40 років

Ми тільки стартували у 2024 році з таким розширенням щодо допоміжних репродуктивних технологій в програмі медичних гарантій, тому ми йдемо за принципом доказової медичної бази й маємо статистику, як в Україні, так й за межами нашої країни, що більш позитивного результату досягаємо, коли жінка має вік до 40 років 

- пояснив Ляшко.

Міністр зазначив, що після 40 років відсоток успішності технологій, які застосовуються, знижуються до невеликого відсотка.

Тому наразі ми зосереджені на цей результат, щоб показати успішність, але це не означає, що ми не будемо переглядати. Поки що працюємо в цьому віковому цензі, оскільки існуючі доказові практики показують, що це найкращий віковий ценз для того, щоб отримати максимальний результат 

- заявив Ляшко.

Окрім того, глава МОЗ повідомив, що на сьогодні держава оплачує 85 тис. грн за цикл, у 2024 році програма стартувала із 60 тис. грн.

Сьогодні ми можемо 100% казати, що покриваємо послугу допоміжних репродуктивних технологій 

- наголосив Ляшко.

Міністр також прокоментував лікування певних супутніх патологій, які можуть рекомендувати лікарі пройти до того моменту поки розпочинаються допоміжні репродуктивних технологій.

Моє прохання за ними звертатися в заклади, які мають контракт з Національною службою здоров'я України по програмі медичних гарантій. Там послуга надається безкоштовно 

- додав Ляшко.

Військові можуть безплатно зберегти репродуктивні клітини: МОЗ озвучило алгоритм дій16.06.25, 11:59 • 2427 переглядiв

Доповнення

МОЗ в кінці липня повідомляло, що в Україні народилося вже 197 дітей, чиї батьки скористалися допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ) у межах державної програми безоплатного лікування безпліддя.

Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) – комплекс медичних процедур, які допомагають подолати безпліддя.

Із 2024 року цей вид лікування доступний безоплатно – завдяки контрактуванню медзакладів із Національною службою здоров’я України (НСЗУ): тобто держава покриває всі витрати, а пацієнти отримують повний обсяг медичної допомоги без жодних доплат у закладах, що мають відповідний договір. У 2025 році на програму лікування безпліддя із використанням ДРТ передбачено понад 380 мільйонів гривень із державного бюджету.

Що входить у безоплатну програму ДРТ?

Пацієнтки та пацієнти можуть безоплатно отримати:

⦁ консультації спеціалістів;

⦁ медикаментозну стимуляцію овуляції;

⦁ забір яйцеклітин і підготовку сперми;

⦁ запліднення in vitro, зокрема метод ICSI;

⦁ культивування ембріонів і перенесення їх до порожнини матки;

⦁ УЗД та моніторинг;

⦁ преімплантаційну діагностику (за показаннями);

⦁ усі необхідні ліки;

⦁ контроль стану жінки до встановлення вагітності.

⦁ Лікування можливе амбулаторно, в денному або звичайному стаціонарі.

Анна Мурашко

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