Військові можуть безплатно зберегти репродуктивні клітини: МОЗ озвучило алгоритм дій
Київ • УНН
В Україні діє державна програма, яка дозволяє військовослужбовцям ЗСУ та іншим захисникам безплатно зберегти репродуктивні клітини. Послуга доступна у 18 закладах охорони здоров'я в різних областях.
В Україні військові (як чоловіки, так і жінки) можуть безплатно зберегти свої репродуктивні клітини. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ України.
Деталі
Відповідна державна програма дозволяє це зробити. Дана послуга доступна військовослужбовцям ЗСУ та працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки.
Де можна скористатися послугою
Національна служба здоров'я України уклала договори на надання послуг з безоплатного зберігання репродуктивних клітин з 18 закладами охорони здоров'я. Вони розташовані у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Тернопільскій, Волинській і Запорізькій областях.
Для того, щоб зберегти клітини, слід виконати наступні дії:
- Пройти медичне
обстеження;
- Пройти забір
клітин.
Медичний заклад буде зберігати ці клітини – в майбутньому їх можна буде використати для штучного запліднення.
Нагадаємо
За даними МОЗ України, з початку 2024 року 255 жінок скористалися безоплатними медичними послугами з лікування безпліддя, і в 71 випадку після лікування було діагностовано вагітність.