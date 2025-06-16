Військові можуть безплатно зберегти репродуктивні клітини: МОЗ озвучило алгоритм дій

В Україні військові (як чоловіки, так і жінки) можуть безплатно зберегти свої репродуктивні клітини. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ України.

Деталі

Відповідна державна програма дозволяє це зробити. Дана послуга доступна військовослужбовцям ЗСУ та працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки.

Де можна скористатися послугою

Національна служба здоров'я України уклала договори на надання послуг з безоплатного зберігання репродуктивних клітин з 18 закладами охорони здоров'я. Вони розташовані у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Тернопільскій, Волинській і Запорізькій областях.

Для того, щоб зберегти клітини, слід виконати наступні дії:

Пройти медичне обстеження;

Пройти забір клітин.

Медичний заклад буде зберігати ці клітини – в майбутньому їх можна буде використати для штучного запліднення.

Нагадаємо

За даними МОЗ України, з початку 2024 року 255 жінок скористалися безоплатними медичними послугами з лікування безпліддя, і в 71 випадку після лікування було діагностовано вагітність.