З початку року 255 пацієнток скористалися послугою безоплатного лікування безпліддя - МОЗ
Київ • УНН
З початку 2024 року 255 жінок скористалися безоплатними медичними послугами з лікування безпліддя, і в 71 випадку після лікування було діагностовано вагітність, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з початку року 225 жінок скористались безкоштовною медичною послугою з лікування безпліддя, у 71 пацієнтки діагностували вагітність, пише УНН.
З початку 2024 року вже 255 жінок скористались безкоштовною медичною послугою з лікування безпліддя. Згідно з даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), у 71 випадку після проходження лікування було діагностовано вагітність,
Деталі
Цю послугу зараз пропонують 15 медичних закладів у семи областях України: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій.Жінки віком від 19 до 40 років можуть звернутися до будь-якого медичного закладу, що має договір з НСЗУ, без необхідності отримання направлення.
На початку лікар здійснить огляд, визначить показання для проведення екстракорпорального запліднення (ЕКО) та за необхідності скерує пацієнтку до інших фахівців (терапевта, кардіолога, невропатолога, ендокринолога).
Після додаткового обстеження пацієнтку направлять до мультидисциплінарного консиліуму, де приймуть рішення про подальше лікування.
Нагадаємо
В рамках програми медичних гарантій в Україні вперше запроваджено безкоштовне лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.