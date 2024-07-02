Министерство здравоохранения сообщило, что с начала года 225 женщин воспользовались бесплатной медицинской услугой по лечению бесплодия, у 71 пациентки диагностировали беременность, пишет УНН.

С начала 2024 года уже 255 женщин воспользовались бесплатной медицинской услугой по лечению бесплодия. Согласно данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), в 71 случае после прохождения лечения была диагностирована беременность, - говорится в сообщении.

Детали

Эту услугу сейчас предлагают 15 медицинских учреждений в семи областях Украины: Киевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской и Черновицкой. Женщины в возрасте от 19 до 40 лет могут обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ, без необходимости получения направления.

В начале врач проведет осмотр, определит показания для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и при необходимости направит пациентку к другим специалистам (терапевту, кардиологу, невропатологу, эндокринологу).

После дополнительного обследования пациентку направят в мультидисциплинарный консилиум, где примут решение о дальнейшем лечении.

Напомним

В рамках программы медицинских гарантий в Украине впервые введено бесплатное лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.