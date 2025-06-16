Военные могут бесплатно сохранить репродуктивные клетки: Минздрав озвучил алгоритм действий
Киев • УНН
В Украине действует государственная программа, которая позволяет военнослужащим ВСУ и другим защитникам бесплатно сохранить репродуктивные клетки. Услуга доступна в 18 учреждениях здравоохранения в разных областях.
В Украине военные (как мужчины, так и женщины) могут бесплатно сохранить свои репродуктивные клетки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.
Детали
Соответствующая государственная программа позволяет это сделать. Данная услуга доступна военнослужащим ВСУ и работникам других структур, участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по национальной безопасности.
Где можно воспользоваться услугой
Национальная служба здоровья Украины заключила договоры на предоставление услуг по бесплатному хранению репродуктивных клеток с 18 учреждениями здравоохранения. Они расположены в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Запорожской областях.
Для того чтобы сохранить клетки, следует выполнить следующие действия:
- Пройти медицинское
обследование;
- Пройти забор
клеток.
Медицинское учреждение будет хранить эти клетки – в будущем их можно будет использовать для искусственного оплодотворения.
Напомним
По данным Минздрава Украины, с начала 2024 года 255 женщин воспользовались бесплатными медицинскими услугами по лечению бесплодия, и в 71 случае после лечения была диагностирована беременность.