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Военные могут бесплатно сохранить репродуктивные клетки: Минздрав озвучил алгоритм действий

Киев • УНН

 • 818 просмотра

В Украине действует государственная программа, которая позволяет военнослужащим ВСУ и другим защитникам бесплатно сохранить репродуктивные клетки. Услуга доступна в 18 учреждениях здравоохранения в разных областях.

Военные могут бесплатно сохранить репродуктивные клетки: Минздрав озвучил алгоритм действий

В Украине военные (как мужчины, так и женщины) могут бесплатно сохранить свои репродуктивные клетки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.

Детали

Соответствующая государственная программа позволяет это сделать. Данная услуга доступна военнослужащим ВСУ и работникам других структур, участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по национальной безопасности.

Где можно воспользоваться услугой

Национальная служба здоровья Украины заключила договоры на предоставление услуг по бесплатному хранению репродуктивных клеток с 18 учреждениями здравоохранения. Они расположены в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Запорожской областях.

Для того чтобы сохранить клетки, следует выполнить следующие действия:

  • Пройти медицинское обследование;
    • Пройти забор клеток.

      Медицинское учреждение будет хранить эти клетки – в будущем их можно будет использовать для искусственного оплодотворения.

      Напомним

      По данным Минздрава Украины, с начала 2024 года 255 женщин воспользовались бесплатными медицинскими услугами по лечению бесплодия, и в 71 случае после лечения была диагностирована беременность.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

      ОбществоВойнаЗдоровье
      Черновицкая область
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      Ровненская область
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      Украина
      Киев
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