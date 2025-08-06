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Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин

Киев • УНН

 • 4948 просмотра

Государственная программа бесплатного лечения бесплодия доступна женщинам до 40 лет, но возрастное ограничение могут пересмотреть. Программа покрывает все расходы на вспомогательные репродуктивные технологии, включая повторные попытки.

Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин

Государственной программой бесплатного лечения бесплодия могут воспользоваться женщины, которым не более 40 лет на момент начала лечения, ведь тогда больше шансов на положительный результат. Но это не означает, что не будет в будущем пересматриваться возрастное ограничение. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

Программа лечения бесплодия и как она работает

По словам Ляшко, чтобы воспользоваться программой вспомогательных репродуктивных технологий, нужно, чтобы человеку был установлен диагноз мужское или женское бесплодие.

Женщина должна быть не старше 40 лет. Для того, чтобы воспользоваться программой, нужно прийти к своему семейному врачу, получить направление к акушеру-гинекологу, который реально устанавливает этот диагноз. Если есть подозрение или (врач - ред.) рекомендует проводить вспомогательные репродуктивные технологии, то он дает направление в одно из более 40 учреждений здравоохранения, которые на сегодня предоставляют услугу по вспомогательным репродуктивным технологиям 

- рассказал Ляшко.

По его словам, далее в этом заведении проходит консультация врача-репродуктолога и собирается консилиум, который рассматривает плюсы и минусы для того, чтобы рекомендовать паре сделать услугу по вспомогательным репродуктивным технологиям, которые полностью оплачивает государство.

Таким образом у семьи есть возможность получить государственную услугу по вспомогательным репродуктивным технологиям 

- сказал министр.

Оплачивает ли государство повторную попытку ЭКО

Ляшко прокомментировал, покрывает ли государство следующие попытки оплодотворения, если первая была неудачной.

Да... Можно обратиться и за повторным этапом вспомогательных репродуктивных технологий 

- сказал Ляшко.

Причина возрастного барьера для женщин 40 лет

Мы только стартовали в 2024 году с таким расширением по вспомогательным репродуктивным технологиям в программе медицинских гарантий, поэтому мы идем по принципу доказательной медицинской базы и имеем статистику, как в Украине, так и за пределами нашей страны, что более положительного результата достигаем, когда женщина имеет возраст до 40 лет 

- пояснил Ляшко.

Министр отметил, что после 40 лет процент успешности применяемых технологий снижается до небольшого процента.

Поэтому сейчас мы сосредоточены на этом результате, чтобы показать успешность, но это не означает, что мы не будем пересматривать. Пока работаем в этом возрастном цензе, поскольку существующие доказательные практики показывают, что это лучший возрастной ценз для того, чтобы получить максимальный результат 

- заявил Ляшко.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что на сегодня государство оплачивает 85 тыс. грн за цикл, в 2024 году программа стартовала с 60 тыс. грн.

Сегодня мы можем 100% говорить, что покрываем услугу вспомогательных репродуктивных технологий 

- подчеркнул Ляшко.

Министр также прокомментировал лечение определенных сопутствующих патологий, которые могут рекомендовать врачи пройти до того момента, пока начинаются вспомогательные репродуктивные технологии.

Моя просьба за ними обращаться в учреждения, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины по программе медицинских гарантий. Там услуга предоставляется бесплатно 

- добавил Ляшко.

Военные могут бесплатно сохранить репродуктивные клетки: Минздрав озвучил алгоритм действий16.06.25, 11:59 • 2427 просмотров

Дополнение

Минздрав в конце июля сообщал, что в Украине родилось уже 197 детей, чьи родители воспользовались вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ) в рамках государственной программы бесплатного лечения бесплодия.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – комплекс медицинских процедур, которые помогают преодолеть бесплодие.

С 2024 года этот вид лечения доступен бесплатно – благодаря контрактованию медучреждений с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ): то есть государство покрывает все расходы, а пациенты получают полный объем медицинской помощи без каких-либо доплат в учреждениях, имеющих соответствующий договор. В 2025 году на программу лечения бесплодия с использованием ВРТ предусмотрено более 380 миллионов гривен из государственного бюджета.

Что входит в бесплатную программу ВРТ?

Пациентки и пациенты могут бесплатно получить:

⦁ консультации специалистов;

⦁ медикаментозную стимуляцию овуляции;

⦁ забор яйцеклеток и подготовку спермы;

⦁ оплодотворение in vitro, в том числе метод ICSI;

⦁ культивирование эмбрионов и перенос их в полость матки;

⦁ УЗИ и мониторинг;

⦁ преимплантационную диагностику (по показаниям);

⦁ все необходимые лекарства;

⦁ контроль состояния женщины до установления беременности.

⦁ Лечение возможно амбулаторно, в дневном или обычном стационаре.

Анна Мурашко

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Виктор Ляшко