УНН Lite
Папа Лев XIV закликав припинити війну в Україні та зупинити гуманітарну кризу в Газі

Київ • УНН

 • 2264 перегляди

Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні та вирішення гуманітарної кризи в Газі, наголосивши на важливості діалогу. Він також закликав до звільнення ізраїльських заручників.

Папа Лев XIV закликав припинити війну в Україні та зупинити гуманітарну кризу в Газі

Папа Лев XIV під час перебування в Кастель-Гандольфо закликав до припинення вогню в Україні та вирішення гуманітарної кризи в Газі, наголосивши на важливості діалогу та дипломатії замість насильства, повідомив Ватикан, передає УНН.

В середу, прибувши до Вілли Барберіні в Кастель-Гандольфо, Папа Лев XIV "розповів про припинення вогню та мирну угоду в Україні, вирішення гуманітарної кризи та голоду в Газі, а також звільнення ізраїльських заручників там", повідомляє Ватикан.

На запитання про саміт Трампа і путіна Папа відповів:

Ми завжди повинні прагнути припинення вогню. Насильство, численні смерті мають припинитися. Подивимося, як вони зможуть дійти згоди. Бо після всього цього часу, яка мета війни? Ми завжди повинні прагнути діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не зброї

Щодо гуманітарної кризи в Газі, він сказав:

Гуманітарну кризу потрібно вирішити. Ми не можемо так продовжувати. Ми знаємо про насильство тероризму, і ми шануємо багатьох, хто загинув, а також заручників - їх потрібно звільнити. Але ми також повинні думати про багатьох, хто помирає від голоду

На запитання про роль Святого Престолу у зупиненні конфліктів Папа відповів:

Святий Престол не може їх зупинити... але ми працюємо, скажімо так, над "м’якою дипломатією", завжди запрошуючи, заохочуючи до прагнення ненасильства через діалог та пошук рішень - тому що ці проблеми неможливо вирішити війною

Доповнення

Папа пробуде у Кастель-Гандольфо до 19 серпня, вітаючи людей біля воріт Вілли Барберіні та відповідаючи на питання про міжнародні події. Він також Папа відслужить кілька мес та очолить молитву "Ангел Господній", а також пообідає з бідними та підопічними Caritas.

Папа Лев XIV випередив Зеленського, Сандерса й Маска: рейтинг найпозитивніших світових лідерів та політиків07.08.25, 16:07 • 3895 переглядiв

Альона Уткіна

