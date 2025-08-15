Папа Лев XIV призвал прекратить войну в Украине и остановить гуманитарный кризис в Газе

Папа Лев XIV, находясь в Кастель-Гандольфо, призвал к прекращению огня в Украине и разрешению гуманитарного кризиса в Газе, подчеркнув важность диалога и дипломатии вместо насилия, сообщил Ватикан, передает УНН.

В среду, прибыв на Виллу Барберини в Кастель-Гандольфо, Папа Лев XIV "рассказал о прекращении огня и мирном соглашении в Украине, разрешении гуманитарного кризиса и голода в Газе, а также освобождении израильских заложников там", сообщает Ватикан.

На вопрос о саммите Трампа и Путина Папа ответил:

Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многочисленные смерти должны прекратиться. Посмотрим, как они смогут прийти к согласию. Ибо после всего этого времени, какова цель войны? Мы всегда должны стремиться к диалогу, дипломатическим усилиям, а не к насилию, не к оружию

Относительно гуманитарного кризиса в Газе он сказал:

Гуманитарный кризис нужно решить. Мы не можем так продолжать. Мы знаем о насилии терроризма, и мы чтим многих, кто погиб, а также заложников - их нужно освободить. Но мы также должны думать о многих, кто умирает от голода

На вопрос о роли Святого Престола в остановке конфликтов Папа ответил:

Святой Престол не может их остановить... но мы работаем, скажем так, над "мягкой дипломатией", всегда приглашая, поощряя к стремлению к ненасилию через диалог и поиск решений - потому что эти проблемы невозможно решить войной

Дополнение

Папа пробудет в Кастель-Гандольфо до 19 августа, приветствуя людей у ворот Виллы Барберини и отвечая на вопросы о международных событиях. Он также Папа отслужит несколько месс и возглавит молитву "Ангел Господень", а также пообедает с бедными и подопечными Caritas.

