Папа Лев XIV призвал прекратить войну в Украине и остановить гуманитарный кризис в Газе

Эксклюзив
09:59 • 6516 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 14759 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 17086 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 54156 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 90873 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 51071 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 180035 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 201187 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 96586 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 95759 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 91056 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 49125 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 49264 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo05:27 • 23014 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 39745 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 5816 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 40135 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 237589 просмотра
Папа Лев XIV призвал прекратить войну в Украине и остановить гуманитарный кризис в Газе

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Папа Лев XIV призвал к прекращению огня в Украине и разрешению гуманитарного кризиса в Газе, подчеркнув важность диалога. Он также призвал к освобождению израильских заложников.

Папа Лев XIV призвал прекратить войну в Украине и остановить гуманитарный кризис в Газе

Папа Лев XIV, находясь в Кастель-Гандольфо, призвал к прекращению огня в Украине и разрешению гуманитарного кризиса в Газе, подчеркнув важность диалога и дипломатии вместо насилия, сообщил Ватикан, передает УНН.

В среду, прибыв на Виллу Барберини в Кастель-Гандольфо, Папа Лев XIV "рассказал о прекращении огня и мирном соглашении в Украине, разрешении гуманитарного кризиса и голода в Газе, а также освобождении израильских заложников там", сообщает Ватикан.

На вопрос о саммите Трампа и Путина Папа ответил:

Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многочисленные смерти должны прекратиться. Посмотрим, как они смогут прийти к согласию. Ибо после всего этого времени, какова цель войны? Мы всегда должны стремиться к диалогу, дипломатическим усилиям, а не к насилию, не к оружию

Относительно гуманитарного кризиса в Газе он сказал:

Гуманитарный кризис нужно решить. Мы не можем так продолжать. Мы знаем о насилии терроризма, и мы чтим многих, кто погиб, а также заложников - их нужно освободить. Но мы также должны думать о многих, кто умирает от голода

На вопрос о роли Святого Престола в остановке конфликтов Папа ответил:

Святой Престол не может их остановить... но мы работаем, скажем так, над "мягкой дипломатией", всегда приглашая, поощряя к стремлению к ненасилию через диалог и поиск решений - потому что эти проблемы невозможно решить войной

Дополнение

Папа пробудет в Кастель-Гандольфо до 19 августа, приветствуя людей у ворот Виллы Барберини и отвечая на вопросы о международных событиях. Он также Папа отслужит несколько месс и возглавит молитву "Ангел Господень", а также пообедает с бедными и подопечными Caritas.

Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков07.08.25, 16:07 • 3895 просмотров

Алена Уткина

ОбществоНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Сектор Газа
Украина
Ватикан