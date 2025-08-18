$41.450.00
Международный день Пино Нуар и День «Никогда не сдавайся»: что еще отмечают 18 августа

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Сегодня, 18 августа, отмечают Международный день Пино Нуар и День «Никогда не сдавайся». Также празднуют День противозачаточных таблеток, День плохой поэзии и День памяти мучеников Флора и Лавра.

Международный день Пино Нуар и День «Никогда не сдавайся»: что еще отмечают 18 августа

Сегодня, 18 августа, отмечают Международный день Пино Нуар и День "Никогда не сдавайся" - праздник, который призывает людей не опускать руки перед трудностями и продолжать двигаться к своим целям, пишет УНН.

День противозачаточных таблеток 

Ежегодно 18 августа отмечают День противозачаточных таблеток. Этот праздник посвящен повышению осведомленности о значении противозачаточных таблеток для репродуктивного здоровья и планирования семьи.

Противозачаточные таблетки произвели настоящую революцию в сфере женского здоровья, предоставляя эффективный, безопасный и удобный способ предотвращения нежелательной беременности. Они позволяют женщинам контролировать свою репродуктивную жизнь, делают планирование семьи более предсказуемым и способствуют укреплению автономии и свободы выбора. День противозачаточных таблеток напоминает о важности образования в сфере сексуального здоровья и доступа к безопасным средствам контрацепции для всех женщин.

Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин

День "Никогда не сдавайся" 

День "Никогда не сдавайся" отмечается ежегодно 18 августа и посвящен воспитанию решимости, стойкости и настойчивости. Этот день призывает людей не опускать руки перед трудностями, продолжать двигаться к своим целям и вдохновлять других на преодоление препятствий. 

Впервые День "Никогда не сдавайся" праздновали в 2019 году, его основали местные предприниматели города Кнокке, Бельгия. Дата выбрана в честь достижения французского пловца Филиппа Круазона, который в 2012 году совершил уникальный заплыв, соединивший пять континентов, используя специально изготовленные ласты.

Круазон, потерявший все конечности в результате несчастного случая с электрическим током, стремился, чтобы его подвиг стал источником вдохновения для людей с инвалидностью и всех, кто сталкивается с жизненными вызовами.

В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов

День плохой поэзии

Ежегодно 18 августа отмечается День плохой поэзии - праздник, посвященный юмору, творчеству и веселому подходу к литературе. Идея этого необычного дня принадлежит супругам Томасу и Рут Рой, основателям компании Wellcat Holidays, известных своими оригинальными праздничными инициативами.

Томас Рой много лет занимался созданием новых праздников, стремясь внести больше юмора и радости в повседневную жизнь людей. Сейчас он продолжает это дело вместе с женой Рут, и вместе они организовали более 100 разнообразных событий. Большинство из них такие же нестандартные и забавные, как и День плохой поэзии, что делает их празднование особенно ярким и веселым.

Международный день Пино Нуар

Праздник отмечается ежегодно 18 августа и посвящен одному из самых известных сортов винограда. Пино Нуар выращивают еще с I века на старинных виноградниках Бургундии, Франция. Название сорта происходит от французских слов "сосна" и "черный", что описывает плотно сгруппированные темные ягоды. Римляне, захватив Галлию, оценили качество винограда и начали выращивать его для знати и католической церкви. Монахи-цистерцианцы усовершенствовали методы культивации, а после Французской революции 1789 года доступ к вину стал шире.

Благодаря своей изысканности и характерному вкусу Пино Нуар распространился по всему миру. Несмотря на привередливость в выращивании, он прижился в Калифорнии, Орегоне, Новой Зеландии и других регионах, каждый из которых добавляет винам собственный неповторимый оттенок.

Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог

День памяти мучеников Флора и Лавра

Близнецы Флор и Лавр жили в III веке нашей эры в Римской империи, во времена правления императоров Диоклетиана или Максимиана. Они были кузнецами и ремесленниками, изготавливали подковы и другие инструменты для обработки земли, из-за чего их считают покровителями земледельцев и животноводов.

Флор и Лавр тайно помогали нуждающимся, проповедовали веру и ухаживали за животными, лечили их. Когда начались преследования христиан, братья отказались отречься от веры и приносить жертвы языческим богам. За это их арестовали, жестоко пытали и в конце концов казнили — по преданию, они были обезглавлены. Их смерть стала символом непоколебимой веры и преданности христианским принципам.

Папа Лев XIV призвал прекратить войну в Украине и остановить гуманитарный кризис в Газе

Алена Уткина

