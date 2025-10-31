Пентагон готує тисячі гвардійців до придушення заворушень до 2026 року - The Washington Post
Пентагон США наказав тисячам співробітників Національної гвардії пройти підготовку до місій з придушення громадських заворушень. Це рішення викликало обурення губернаторів-демократів, які оскаржують його в суді.
У Пентагоні США віддали наказ тисячам спеціалізованих співробітників Національної гвардії пройти впродовж найближчих кількох місяців підготовку до виконання місій з придушення громадських заворушень. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Як повідомляють журналісти, це свідчить про те, що зусилля адміністрації Трампа з відправки військових у формі до міських центрів можуть стати нормою. Раніше це робилося лише в надзвичайних ситуаціях, йдеться в публікації.
Згідно з внутрішніми документами, опублікованими The Washington Post, новостворена "система швидкого реагування" в складі Національної гвардії повинна пройти підготовку, також має бути оснащена засобами для боротьби з масовими заворушеннями і бути готовою до розгортання до 1 січня 2026 року.
Згідно з цими документами, 200 військовослужбовців будуть відібрані з числа персоналу Національної гвардії, основним завданням якого є реагування на катастрофи, такі як ядерні аварії та терористичні атаки.
Водночас Сили реагування Національної гвардії, які існують окремо але є подібною структурою, завершить підготовку до боротьби з громадянськими заворушеннями. Вона буде повністю готова здійснювати свої повноваження до 1 квітня наступного року.
Це рішення викликало обурення губернаторів-демократів у багатьох штатах. Вони оскаржують рішення президента Дональда Трампа в суді.
Суди не втручатимуться. Ніхто не втручатиметься. І я можу відправити армію, флот, повітряні сили, морську піхоту. Я можу відправити кого завгодно
