Пентагон готує тисячі гвардійців до придушення заворушень до 2026 року - The Washington Post

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:28 • 5044 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 13995 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7892 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 19221 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13186 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17952 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24161 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14144 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23948 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22017 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24 • 33507 перегляди
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 7510 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 28639 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 23146 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 14987 перегляди
Публікації
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 13995 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 19222 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 15399 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 23567 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 66856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Музикант
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 4964 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 26470 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 58913 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 63297 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 85433 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Золото

Пентагон готує тисячі гвардійців до придушення заворушень до 2026 року - The Washington Post

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Пентагон США наказав тисячам співробітників Національної гвардії пройти підготовку до місій з придушення громадських заворушень. Це рішення викликало обурення губернаторів-демократів, які оскаржують його в суді.

Пентагон готує тисячі гвардійців до придушення заворушень до 2026 року - The Washington Post

У Пентагоні США віддали наказ тисячам спеціалізованих співробітників Національної гвардії пройти впродовж найближчих кількох місяців підготовку до виконання місій з придушення громадських заворушень. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Як повідомляють журналісти, це свідчить про те, що зусилля адміністрації Трампа з відправки військових у формі до міських центрів можуть стати нормою. Раніше це робилося лише в надзвичайних ситуаціях, йдеться в публікації.

Згідно з внутрішніми документами, опублікованими The Washington Post, новостворена "система швидкого реагування" в складі Національної гвардії повинна пройти підготовку, також має бути оснащена засобами для боротьби з масовими заворушеннями і бути готовою до розгортання до 1 січня 2026 року.

Згідно з цими документами, 200 військовослужбовців будуть відібрані з числа персоналу Національної гвардії, основним завданням якого є реагування на катастрофи, такі як ядерні аварії та терористичні атаки.

Водночас Сили реагування Національної гвардії, які існують окремо але є подібною структурою, завершить підготовку до боротьби з громадянськими заворушеннями. Вона буде повністю готова здійснювати свої повноваження до 1 квітня наступного року.

Це рішення викликало обурення губернаторів-демократів у багатьох штатах. Вони оскаржують рішення президента Дональда Трампа в суді.

Суди не втручатимуться. Ніхто не втручатиметься. І я можу відправити армію, флот, повітряні сили, морську піхоту. Я можу відправити кого завгодно

- відреагував Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що адміністрація Трампа направила 200 військовослужбовців Нацгвардії до Портленда, попри спроби влади Орегону заблокувати це рішення через суд.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Сутички
Національна гвардія США
Портленд (Орегон)
Орегон
Міністерство оборони США
The Washington Post
Дональд Трамп