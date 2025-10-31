$42.080.01
Эксклюзив
12:28 • 2270 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 9552 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 3746 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 15836 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 11533 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17078 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23595 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 13932 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23748 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21939 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Эксклюзив
Пентагон готовит тысячи гвардейцев к подавлению беспорядков до 2026 года - The Washington Post

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Пентагон США приказал тысячам сотрудников Национальной гвардии пройти подготовку к миссиям по подавлению общественных беспорядков. Это решение вызвало возмущение губернаторов-демократов, которые оспаривают его в суде.

Пентагон готовит тысячи гвардейцев к подавлению беспорядков до 2026 года - The Washington Post

В Пентагоне США отдали приказ тысячам специализированных сотрудников Национальной гвардии пройти в течение ближайших нескольких месяцев подготовку к выполнению миссий по подавлению общественных беспорядков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Подробности

Как сообщают журналисты, это свидетельствует о том, что усилия администрации Трампа по отправке военных в форме в городские центры могут стать нормой. Ранее это делалось только в чрезвычайных ситуациях, говорится в публикации.

Согласно внутренним документам, опубликованным The Washington Post, вновь созданная "система быстрого реагирования" в составе Национальной гвардии должна пройти подготовку, также должна быть оснащена средствами для борьбы с массовыми беспорядками и быть готовой к развертыванию до 1 января 2026 года.

Согласно этим документам, 200 военнослужащих будут отобраны из числа персонала Национальной гвардии, основной задачей которого является реагирование на катастрофы, такие как ядерные аварии и террористические атаки.

В то же время Силы реагирования Национальной гвардии, которые существуют отдельно, но являются подобной структурой, завершат подготовку к борьбе с гражданскими беспорядками. Она будет полностью готова осуществлять свои полномочия до 1 апреля следующего года.

Это решение вызвало возмущение губернаторов-демократов во многих штатах. Они оспаривают решение президента Дональда Трампа в суде.

Суды не будут вмешиваться. Никто не будет вмешиваться. И я могу отправить армию, флот, воздушные силы, морскую пехоту. Я могу отправить кого угодно

- отреагировал Трамп.

Напомним

Ранее УНН писал, что администрация Трампа направила 200 военнослужащих Нацгвардии в Портленд, несмотря на попытки властей Орегона заблокировать это решение через суд.

Евгений Устименко

