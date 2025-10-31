Пентагон готовит тысячи гвардейцев к подавлению беспорядков до 2026 года - The Washington Post
Киев • УНН
Пентагон США приказал тысячам сотрудников Национальной гвардии пройти подготовку к миссиям по подавлению общественных беспорядков. Это решение вызвало возмущение губернаторов-демократов, которые оспаривают его в суде.
В Пентагоне США отдали приказ тысячам специализированных сотрудников Национальной гвардии пройти в течение ближайших нескольких месяцев подготовку к выполнению миссий по подавлению общественных беспорядков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Подробности
Как сообщают журналисты, это свидетельствует о том, что усилия администрации Трампа по отправке военных в форме в городские центры могут стать нормой. Ранее это делалось только в чрезвычайных ситуациях, говорится в публикации.
Согласно внутренним документам, опубликованным The Washington Post, вновь созданная "система быстрого реагирования" в составе Национальной гвардии должна пройти подготовку, также должна быть оснащена средствами для борьбы с массовыми беспорядками и быть готовой к развертыванию до 1 января 2026 года.
Согласно этим документам, 200 военнослужащих будут отобраны из числа персонала Национальной гвардии, основной задачей которого является реагирование на катастрофы, такие как ядерные аварии и террористические атаки.
В то же время Силы реагирования Национальной гвардии, которые существуют отдельно, но являются подобной структурой, завершат подготовку к борьбе с гражданскими беспорядками. Она будет полностью готова осуществлять свои полномочия до 1 апреля следующего года.
Это решение вызвало возмущение губернаторов-демократов во многих штатах. Они оспаривают решение президента Дональда Трампа в суде.
Суды не будут вмешиваться. Никто не будет вмешиваться. И я могу отправить армию, флот, воздушные силы, морскую пехоту. Я могу отправить кого угодно
