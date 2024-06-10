На родео в Орегоні бик зірвався з ланцюга, стрибнув на трибуни: кілька людей постраждали
Київ • УНН
На родео в Орегоні, бик зірвався з ланцюга і стрибнув на трибуни, поранивши кількох людей, перш ніж його спіймали.
На заході Сполучених Штатів бик перестрибнув через бар’єр родео на трибуни та промчав через натовп глядачів, перш ніж його схопили. Про це пише УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Цієї суботи, 8 червня, американське містечко Систерс в Орегоні організувало щорічне родео, але захід пішов не так, як планувалося. Коли глядачі співали патріотичний гімн, бик, який бігав по колу на арені, перестрибнув через бар'єр і кинувся в натовп глядачів.
Тварина змусила глядачів пориватися в пошуках безпеки, перш ніж тварину вдалося схопити. Троє людей отримали поранення. Вони були доставлені до лікарні. Станом на ранок понеділка їхній стан залишався невідомим.
Бика забрали до тваринницького підрядника. Вказується, що бик пройде додаткове навчання.
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