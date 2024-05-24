Трагедія на Балеарських островах Іспанії: Обвалення ресторану забрало життя 4 осіб, ще 16 - поранено
Київ • УНН
Щонайменше 4 людини загинули і 16 отримали поранення в результаті обвалу двоповерхової будівлі ресторану на пляжі в Пальма-де-Майорці, Іспанія.
На Балеарських островах Іспанії обвалилася двоповерхова будівля ресторану, у наслідок чого щонайменше 4 людини загинуло та 16 поранено. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За повідомленням національної поліції Іспанії, у четвер двоповерхова будівля ресторану обвалилася на пляжі в Пальма-де-Майорка, що знаходиться на Балеарських островах Іспанії.
Ця трагедія призвела до загибелі щонайменше чотирьох людей, а 16 інших отримали поранення.
Згідно з інформацією екстрених служб, 7 осіб отримали "дуже серйозні поранення", а 9 людей - важкі травми. Усі постраждалі були доставлені в різні лікарні для надання медичної допомоги.
Бригади екстреної допомоги завершують пошуково-рятувальні операції на місці події та охороняють територію.
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