Трагедия на Балеарских островах Испании: Обрушение ресторана унесло жизни 4 человек, еще 16 - ранены

На Балеарских островах Испании обвалилось двухэтажное здание ресторана, в результате чего по меньшей мере 4 человека погибли и 16 ранены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По сообщению национальной полиции Испании, в четверг двухэтажное здание ресторана обвалилось на пляже в Пальма-де-Майорка, что находится на Балеарских островах Испании.

Эта трагедия привела к гибели по меньшей мере четырех человек, а 16 других получили ранения.

Согласно информации экстренных служб, 7 человек получили «очень серьезные ранения», а 9 человек - тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в различные больницы для оказания медицинской помощи.

Бригады экстренной помощи завершают поисково-спасательные операции на месте происшествия и охраняют территорию.

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