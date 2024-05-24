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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трагедия на Балеарских островах Испании: Обрушение ресторана унесло жизни 4 человек, еще 16 - ранены

Трагедия на Балеарских островах Испании: Обрушение ресторана унесло жизни 4 человек, еще 16 - ранены

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 23:08  •  347 просмотра

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По меньшей мере 4 человека погибли и 16 получили ранения в результате обвала двухэтажного здания ресторана на пляже в Пальма-де-Майорке, Испания.

На Балеарских островах Испании обвалилось двухэтажное здание ресторана, в результате чего по меньшей мере 4 человека погибли и 16 ранены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По сообщению национальной полиции Испании, в четверг двухэтажное здание ресторана обвалилось на пляже в Пальма-де-Майорка, что находится на Балеарских островах Испании.

Эта трагедия привела к гибели по меньшей мере четырех человек, а 16 других получили ранения.

Согласно информации экстренных служб, 7 человек получили «очень серьезные ранения», а 9 человек - тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в различные больницы для оказания медицинской помощи.

Бригады экстренной помощи завершают поисково-спасательные операции на месте происшествия и охраняют территорию.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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